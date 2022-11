Al Bano: “Ho pagato 340.000 euro di bollette, chi dice che tanto sono ricco è un cretino” Il cantante torna a tuonare contro l’aumento dei prezzi dell’energia: “È assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata”, si sfoga in radio. “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

Al Bano tuona ancora contro il caro bollette. Il cantante di Cellino San Marco era già intervenuto nel corso di Cartabianca lamentando aumenti fino al 200% e mostrando al pubblico a casa le bollette dell’energia elettrica per i consumi delle sue tenute pugliesi.

Al Bano definisce una coltellata l’aumento dei prezzi dell’energia

Ai microfoni dei Lunatici, il programma di Rai Radio 2, Al Bano torna a sfogarsi della situazione drammatica che sta colpendo milioni di italiani: “È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica”. Il cantante è pronto a mettere a tacere le polemiche di chi sostiene che per lui, come per chiunque sia benestante, l’aumento dei prezzi dell’energia non sia realmente un problema. “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che mi ha più colpito”, spiega Al Bano in radio. “Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.

Al Bano si appella ai politici per arginare il rischio povertà

In studio da Bianca Berlinguer l’artista pugliese si era presentato con le bollette in mano, per mostrare che è tutto vero. I costi per il mantenimento delle sue preziose tenute di Cellino San Marco sono notevolmente aumentati e questo è un problema di tutti, un’emergenza che sta spingendo gli italiani sempre più verso la soglia di povertà. Ecco perché il suo appello si rivolge ai politici: “L’Italia è in ginocchio”, ha detto in tv. “Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare, che non si facciano la guerra tra loro, altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”.