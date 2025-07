Adriano Celentano critico su È sempre Carta Bianca: “Parlano tutti insieme, non si capisce che dicono”

È da diverso tempo che Adriano Celentano non si fa mostra sul piccolo schermo, ma questo non significa che abbia deciso totalmente di eclissarsi. L'artista, infatti, attento osservatore delle dinamiche televisive ha espresso un suo giudizio su una delle trasmissioni politiche più seguite della TV, ovvero È sempre Carta Bianca.

Il commento di Adriano Celentano

Dopo il passaggio da Rai3 a Rete4, non è cambiata la sostanza di un talk che mira a rendere le noti le opinioni di personaggi e volti della politica su determinate questioni di stretta attualità. Celentano, quindi, dopo aver visto la puntata di martedì 15 luglio, l'ultima della stagione, ha voluto condividere con i suoi fan un pensiero relativo alla trasmissione e quindi su Instagram ha scritto: "Se cercate una trasmissione politica dove parlano tutti insieme è È sempre Carta Bianca. Solo che non si capisce cosa dicono. Però può essere un vantaggio". Il molleggiato, quindi, ha contestato un aspetto che, d'altra parte, è comune a molti show di questo tipo, ovvero la difficoltà di comunicazione in studio che inevitabilmente diventa difficoltà di comprensione da parte del pubblico a casa. Nessun commento da parte di Bianca Berlinguer, padrona di casa del programma, che intanto ha salutato gli affezionati e ha dato loro appuntamento a settembre.

Il ritorno di Celentano in TV

Spulciando il profilo Instagram dell'artista, CelentanoInesistente, è facile trovare commenti che hanno a che fare con il mondo dello spettacolo, che siano programmi tv o performance canore di artisti noti nel panorama dello spettacolo italiano attuale. Da anni, ormai, si parla di un ritorno sulla scena di Celentano che, infatti, sembrava avesse anche l'idea per un nuovo show, ma al momento non ci sarebbero i presupposti per pensare a un programma che lo abbia come protagonista.