Oggi inizia Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman

Come anticipato anche nella conferenza stampa d'apertura del Festival, nella prima serata della kermesse non ci sarà alcun televoto. È da diversi anni, ormai, che i punteggi raccolti dai cantanti in gara vengono assegnati dal pubblico a casa, dalla Giuria delle Radio e della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella prima serata, quella di stasera, martedì 24, si esibiranno tutti e 30 i Big e le canzoni/Artisti verranno votati proprio da quest'ultima, ovvero dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.