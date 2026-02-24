spettacolo
Oggi inizia Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman

La conferenza in diretta della prima serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman daranno il via a questa 76° edizione del Festival. Carlo Conti annuncerà la scaletta con l’ordine di esibizione dei 30 big in gara.

24 Febbraio 2026 10:00
Ultimo agg. 10:43
Immagine

Inizia il Festival di Sanremo 2026: appuntamento alle ore 12 con la conferenza stampa della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Il conduttore ha annunciato che sarà la sua ultima edizione e la dedicherà completamente a Pippo Baudo. Durante la diretta sarà annunciato anche l'ordine di esibizione dei 30 cantanti in gara, spazio poi alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Festival di Sanremo 2026
Festival di Sanremo 2026
10:30

Come funziona il voto nella serata di martedì 24 febbraio

Come anticipato anche nella conferenza stampa d'apertura del Festival, nella prima serata della kermesse non ci sarà alcun televoto. È da diversi anni, ormai, che i punteggi raccolti dai cantanti in gara vengono assegnati dal pubblico a casa, dalla Giuria delle Radio e della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella prima serata, quella di stasera, martedì 24, si esibiranno tutti e 30 i Big e le canzoni/Artisti verranno votati proprio da quest'ultima, ovvero dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

A cura di Ilaria Costabile
10:15

Il Green Carpet alla vigilia della prima serata di Sanremo

Immagine

Come ogni anno, ad aprire le danze sanremesi è il Green Carpet, la sfilata che gli artisti in gara fanno durante il Prima Festival, il contenitore che in queste sere prenderà il posto di Cinque Minuti di Bruno Vespa, in cui si raccontano le curiosità legate a Sanremo 2026. Nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio, le conduttrici Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi hanno quindi accolto i trenta cantanti che con fiori alla mano, hanno salutato i fan assiepati all'ingresso del teatro. Un passaggio veloce, ma caratteristico che, di fatto, inaugura ogni edizione della kermesse. Non sono mancati momenti divertenti, come la sventata caduta di Elettra Lamborghini che, però, con la sua ironia è riuscita a far passare quel momento inosservato ridendone insieme ai presenti.

A cura di Ilaria Costabile
10:00

Festival di Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman

Immagine

In diretta dalla Sala Stampa del Teatro Ariston, la conferenza stampa di apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Presenti per presentare la serata, la prima delle cinque previste per la kermesse, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e il co-conduttore di questa apertura festivaliera, l'attore turco Can Yaman, reduce dal successo della fiction Sandokan su Rai1 che ha riscosso un certo clamore da parte del pubblico. Stasera si esibiranno tutti i cantanti in gara, ovvero i 30 Big selezionati.

A cura di Ilaria Costabile
