Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il video

Elettra Lamborghini, in gara in questa 76esima edizione del Festival con il brano Voilà, è stata l'ultima artista a sfilare sul green carpet, allestito nella serata del 24 febbraio a partire dal teatro Ariston. Oltre ad aver catturato l'attenzione dei fotografi e degli spettatori con il suo look, un abito a sirena di velluto nero, la cantante si è fatta notare perché è inciampata proprio all'inizio della lunga passerella: uscita dall'Ariston, non ha visto il gradino e ha rischiato di cadere. Sempre sorridente, senza scomporsi dopo il piccolo imprevisto, ha preso tre fiori dal suo bouquet e li ha donati alle conduttrici del PrimaFestival, Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che stavano commentando in diretta l'apparizione degli artisti. È stata l'unica a farlo.

L'inizio della gara è ormai alle porte e la tensione, per gli artisti in gara, comincia a farsi sentire. Come ha raccontato sui suoi social, Lamborghini si è dedicata oggi alle prove generali sul palco del Teatro Ariston, dove domani canterà ufficialmente. La cantante è emozionata e un po' spaventata: "Appena finite le prove aiuto tremo come una foglia". Poi ha aggiunto: "Tutto bene ora ho solo un problema, tremo dall'emozione aiuto, mi scende l'adrenalina a picco e mi sento tutto tremare aiuto". Negli ultimi mesi Lamborghini si è preparata con una grande attenzione, tra alimentazione sana e allenamento fisico e per la voce, come lei stessa aveva mostrato su Instagram, riprendendosi mentre correva sul tapis roulant con una mascherina per l'aerosol.