Virginia Raffaele: “Si può essere madri anche senza avere figli”

Virginia Raffaele prossima protagonista del palinsesto di Capodanno. La 42enne romana sarà tra le protagoniste che parteciperanno allo show di Roberto Bolle, "Danza con me" che oramai ogni anno apre tradizionalmente il nuovo anno televisivo di Rai1. A "Oggi", l'attrice si racconta con tenerezza, parlando anche della sua condizione di donna senza essere ancora passata per la maternità: "Si può essere madri anche senza avere figli". Sempre il primo dell'anno, Virginia Raffaele sarà al cinema con "Tre di troppo", spassosa commedia con Fabio De Luigi: "Con lui, ci conosciamo da una decina d'anni".

Le parole di Virginia Raffaele

L'attrice e conduttrice al settimanale Oggi si racconta senza filtri e serenamente ammette di potersi considerare madre anche senza avere figli: "A me dicono spesso che sono molto materna. Ma dipende da cosa si intende: ci sono madri che uccidono i figli, quindi se penso a loro rispondo “beh, non tanto”."

Se intendiamo invece la capacità di essere avvolgenti, affettuosi e premurosi, sì. Tutti abbiamo dentro il genitore e il bambino, quindi la parte materna la si può avere anche senza essere madri biologicamente. Non è una cosa necessariamente legata a qualcosa di chimico o biologico.

La scelta di non avere figli

Perché non avere figli è una scelta che si fa alle donne piuttosto che agli uomini? La risposta di Virginia Raffaele: "Forse perché la maternità è ancora vista come il completamento della vita di una donna. E questo nonostante i tempi che viviamo, i diritti e le libertà che abbiamo, abbiano chiarito che una donna può essere felice e completa anche se non ha figli". E ancora: "Qualcuno lo vive come un eccesso di responsabilità, per altri c’entra il bisogno di libertà. Ma non ne farei un discorso generazionale, è soggettivo e personale. Ha a che fare con la vita di ciascuno, persino con la famiglia da cui si proviene".