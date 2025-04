video suggerito

Veronica Berti: "Andrea Bocelli vivo per miracolo, ha molti angeli custodi. Siamo come Sandra e Raimondo" In un'intervista Veronica Berti parla del suo amore per Andrea Bocelli e della loro famiglia. "È vivo per miracolo, glielo dico io. Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno ma una schiera" rivela.

Veronica Berti, intervistata dal settimanale Oggi, parla del suo amore per il marito Andrea Bocelli, con cui è legata da quasi 25 anni. Insieme hanno deciso di dare vita alla Fondazione Bocelli a Firenze, creata per dare supporto a chi è in difficoltà. L'inaugurazione è stata i 21 marzo, anniversario delle loro nozze e data del compleanno della figlia Virginia.

Veronica Berti: "Andrea Bocelli è molto competitivo, nostra figlia Virginia ha preso da lui"

Veronica Berti descrive Andrea Bocelli come un uomo molto pacato, al contrario della sua indole più fumantina. Quando non sono in tour, conducono una vita di famiglia. Rivela, poi, che come coppia vengono paragonati a Sandra e Raimondo. Parlando di Virginia, 13 anni, spiega: "Lei ha il carattere di noi due messi insieme, quindi è una testa di coccio, non le piace perdere e questo è tutto il padre. Loro sono molto competitivi con sé stessi, non con gli altri. È uno che piangerebbe anche quando perde a scacchi". A proposito del marito, aggiunge:

Devi avere una voglia di emergere che ti viene anche dalle cose che hai vissuto nella vita. Da ragazzino, se gli altri bambini si buttavano nelle onde lui doveva buttarsi dalla scogliera per dimostrare agli altri che valeva… È vivo per miracolo, glielo dico io. Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno ma una schiera.

Veronica Berti: "Il matrimonio con Andrea Bocelli è stato il più veloce della storia"

"Reputo quello di Andrea e mio il matrimonio più veloce della storia, perché noi viviamo insieme dal giorno che ci siamo conosciuti" racconta Veronica Berti. E scherzando aggiunge: "Lo facesse mia figlia la strozzerei". Il tenore le dedica spesso poesie che possono essere "le più disparate" e lei per ricambiare: "Gli porto il caffè tutte le mattine, mi preoccupo di come si veste, se fosse per lui metterebbe una cosa con l'altra. Lavoriamo insieme, io lo rincorro, per lo più per avere risposte che non mi dà. E poi andiamo a casa, nessun ristorante".