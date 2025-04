video suggerito

Luciano Pavarotti, la festa per i 90 anni del tenore: Laura Pausini e Andrea Bocelli all’Arena di Verona Il prossimo 30 settembre avrà luogo la serata evento in onore di Luciano Pavarotti. All’Arena di Verona saranno presenti grandi nomi del panorama musicale per celebrare il Maestro a 90 anni dalla sua nascita. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Previsto un evento speciale per i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti. Il prossimo 30 settembre all'Arena di Verona andrà in scena Pavarotti 90 – L'uomo che emozionò il mondo, una serata per celebrare il Maestro, venuto a mancare il 6 settembre 2007 all'età di 72 anni. Nel cast anche Andrea Bocelli e Laura Pausini, ma non si esclude la partecipazione di altri big del mondo dello spettacolo.

L'evento per celebrare i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti

A presentare a Milano l'evento Pavarotti 90 – L'uomo che emozionò il mondo sono stati Federico Salzano e Nicoletta Mantovani insieme ad Alice Pavarotti (rispettivamente la moglie e la figlia del tenore). Quest'ultima è impegnata nella fondazione che ha il nome del padre. "Luciano manca sempre di più, non solo ai familiari e a chi lo ha amato, ma al mondo – ha spiegato la moglie Mantovani – Volendo celebrare il suo aspetto non solo artistico ma anche umano, abbiamo voluto coinvolgere le persone a lui più vicine". Presenti all'evento, infatti, saranno Josè Carreras e Placido Domingo (membri de I tre tenori insieme a Pavarotti), Andrea Bocelli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, Marcelo Álvarez, Francesco Meli, Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Carmen Giannattasio e Giulia Mazzola. Non mancherà poi Laura Pausini. "Luciano l'ha sempre adorata, hanno lo stesso modo di fare allegro e aperto. È sempre stata molto legata a Luciano e alla fondazione" ha aggiunto Mantovani parlando della cantante.

Dove vedere Pavarotti 90 – L'uomo che emozionò il mondo

L'evento era stato annunciato da Carlo Conti nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo: "A fine settembre ci sarà una bellissima serata all'Arena di Verona per ricordare il Maestro Luciano Pavarotti, anche lui grande protagonista su questo palco, che quest'anno avrebbe festeggiato i suoi 90 anni". La data precisa è il 30 settembre prossimo. Lo show dovrebbe essere trasmesso in prima serata su una rete nazionale, ma al momento sembra che le trattative siano ancora in corso e non si sa se si tratterà di una diretta.