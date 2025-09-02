Stefano De Martino: “Assurdo definirmi l’erede di Pippo Baudo, vi spiego la novità del pacco nero ad Affari Tuoi”

Oggi, martedì 2 settembre, su Rai 1 nell'Access Prime Time ritorna Affari Tuoi con Stefano De Martino. Tante le novità previste per la nuova edizione, dal restyling dello studio al pacco nero. A parlarne è lo stesso conduttore, intervenuto nel corso di Estate italiana e poi intervistato da Flavia Lorenzoni al Tg1. E sul paragone con Pippo Baudo: "Non sono il suo erede, ogni paragone con lui è assurdo".

Stefano De Martino e le novità di Affari Tuoi

Il conduttore tornerà a far compagnia gli italiani dalle 20,00 di martedì 2 settembre, dopo il Tg1. Tra le novità, lo studio tutto nuovo e il pacco nero. Il conduttore ha spiegato che si tratta di un'incognita: "Il nostro notaio pesca una delle cifre tra 0 e 300mila euro e la attribuisce a questo pacco, neanche il dottore ne conosce il contenuto, è un modo per giocare ad armi pari con il dottore". De Martino non intende cambiare il suo stile di conduzione: "Svolgerò il mio lavoro con il sorriso di sempre che ci contraddistingue, questo studio è pieno di imprevisti, a partire dalle storie dei concorrenti che spesso si mescolano con il gioco", ha spiegato.

Il ricordo su Pippo Baudo

A domanda diretta se volesse esprimere un ricordo su Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto, il conduttore napoletano ha confessato di non averlo mai incontrato in vita sua: "Essere al Teatro delle Vittorie a Roma, quest'anno, ha una valenza in più, perché questa è la casa". E ancora: "Solitamente si entra in punta di piedi, quest'anno abbiamo fatto ancora più attenzione e si sente un'energia che spero ci porti bene". Sul paragone tra lui e il celebre conduttore: "Mi ha lusingato che si dica che sono il suo erede, nonostante sia utopica come cosa. Ovvio che lui non ha nessun tipo di erede, né posso io accostarmi a un monumento della Tv come questo, mi fa piacere frequentare casa sua, ma ogni paragone è assurdo".