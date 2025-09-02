spettacolo
Stefano De Martino: “Assurdo definirmi l’erede di Pippo Baudo, vi spiego la novità del pacco nero ad Affari Tuoi”

Stefano De Martino racconta le novità della nuova stagione di Affari Tuoi in un’intervista, dal nuovo studio all’introduzione del pacco nero. E sul paragone tra lui e Pippo Baudo: “La cosa mi lusinga, ma non posso accostarmi a un monumento della Tv come lui”.
A cura di Sara Leombruno
Oggi, martedì 2 settembre, su Rai 1 nell'Access Prime Time ritorna Affari Tuoi con Stefano De Martino. Tante le novità previste per la nuova edizione, dal restyling dello studio al pacco nero. A parlarne è lo stesso conduttore, intervenuto nel corso di Estate italiana e poi intervistato da Flavia Lorenzoni al Tg1. E sul paragone con Pippo Baudo: "Non sono il suo erede, ogni paragone con lui è assurdo".

Stefano De Martino e le novità di Affari Tuoi

Il conduttore tornerà a far compagnia gli italiani dalle 20,00 di martedì 2 settembre, dopo il Tg1. Tra le novità, lo studio tutto nuovo e il pacco nero. Il conduttore ha spiegato che si tratta di un'incognita: "Il nostro notaio pesca una delle cifre tra 0 e 300mila euro e la attribuisce a questo pacco, neanche il dottore ne conosce il contenuto, è un modo per giocare ad armi pari con il dottore". De Martino non intende cambiare il suo stile di conduzione: "Svolgerò il mio lavoro con il sorriso di sempre che ci contraddistingue, questo studio è pieno di imprevisti, a partire dalle storie dei concorrenti che spesso si mescolano con il gioco", ha spiegato.

Il ricordo su Pippo Baudo

A domanda diretta se volesse esprimere un ricordo su Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto, il conduttore napoletano ha confessato di non averlo mai incontrato in vita sua: "Essere al Teatro delle Vittorie a Roma, quest'anno, ha una valenza in più, perché questa è la casa". E ancora: "Solitamente si entra in punta di piedi, quest'anno abbiamo fatto ancora più attenzione e si sente un'energia che spero ci porti bene". Sul paragone tra lui e il celebre conduttore: "Mi ha lusingato che si dica che sono il suo erede, nonostante sia utopica come cosa. Ovvio che lui non ha nessun tipo di erede, né posso io accostarmi a un monumento della Tv come questo, mi fa piacere frequentare casa sua, ma ogni paragone è assurdo".

Interviste
