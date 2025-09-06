Stefano De Martino omaggia Massimiliano Gallo ad Affari Tuoi, la reazione dell’attore: “Gli scherzi del mio amico”

Omaggi teatrali nella puntata di venerdì 5 settembre di Affari Tuoi. Stefano De Martino menziona Massimiliano Gallo e il suo personaggio nello spettacolo “Faccio a pezzi il teatro”, nel chiamare uno dei concorrenti in studio, ovvero Pasqualone. La battuta è stata colta subito dall’attore, che ha commentato sui social.

Dal 2 settembre è iniziata una nuova stagione di Affari Tuoi, dopo i numeri da record dello scorso anno, il game show di Rai1 deve fare i conti con un calo, forse anche fisiologico, in tema di ascolti tv. Nulla di preoccupante, in effetti, e quindi Stefano De Martino continua a condurre il programma con la sua solita goliardia e voglia di scherzare. Durante la puntata in onda ieri, venerdì 5 settembre, il conduttore da grande appassionato di teatro, rivolgendosi ad uno dei concorrenti ha voluto omaggiare uno degli attori napoletani più noti e amati dal pubblico, in una delle sue performance teatrali più divertenti. Si tratta di Massimiliano Gallo.

De Martino e l'omaggio a Massimiliano Gallo, la reazione sui social

Tra i concorrenti di queste prime puntate di Affari Tuoi, c'è anche Pasquale Pasqualone, dal Molise, diventato già un'icona del programma, chiamato in causa da De Martino in ogni momento. Ed è così che, durante la puntata in onda venerdì 5 settembre, nel menzionarlo, ha fatto partire un estratto di un noto spettacolo teatrale scritto e diretto da Vincenzo Salemme, ovvero Faccio a pezzi il teatro, in cui presenziava anche l'attore Massimiliano Gallo. In una delle scene di cui si compongono i tre atti della commedia, Gallo, che interpreta un omosessuale, parla del suo fidanzato, che si chiama per l'appunto Pasqualone, ed è proprio quello stralcio che viene mandato in diretta durante la puntata, con tanto di risate di accompagnamento da parte del pubblico e del conduttore. Immediata la reazione dell'attore napoletano che scrive su Instagram, riprendendo il momento: "Gli scherzi del mio amico Stefano"

Il padrone di casa del game show di Rai1 è sempre stato incline allo scherzo, alla battuta e lui stesso ha dimostrato di essere un brillante showman, pronto a divertirsi e fungere da spalla a comici e attori. Il contenitore dell'access prime time, da quando ha cambiato rotta, si è aperto alla goliardia, è diventata ormai una cifra stilistica tanto di De Martino quanto del gioco in sé. Nonostante i risultati di questa prima settimana che potrebbero far allarmare il pubblico, Affari Tuoi è un programma saldo.