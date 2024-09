Stefano De Martino ad Affari tuoi, il commento di Paolo Bonolis che svela l’unico ostacolo per il conduttore

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Paolo Bonolis è stato il primo conduttore del programma di Rai1 Affari tuoi. È stato al timone del programma dal 2003 al 2005. Dopo di lui, sono arrivati Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e Amadeus. Attualmente Affari tuoi è condotto da Stefano De Martino. Bonolis ha commentato la nuova conduzione.

Paolo Bonolis "benedice" Stefano De Martino ad Affari tuoi

Paolo Bonolis ha partecipato alla Festa de Il fatto quotidiano che si è tenuta alla Casa del Jazz di Roma. Intervistato da Selvaggia Lucarelli, ha detto la sua su Stefano De Martino. Il sessantatreenne ha speso parole decisamente positive nei confronti del nuovo conduttore di Affari tuoi:

Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo, è molto bravo, è empatico. Andrà sicuramente migliorando strada facendo perché secondo me affronta uno scalino importante.

L'unica difficoltà sulla strada di Stefano De Martino secondo Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, quindi, ha ipotizzato quale possa essere lo "scalino" da affrontare per Stefano De Martino in questa nuova esperienza professionale. Nei precedenti programmi da lui condotti – come Stasera tutto è possibile o Bar Stella – il conduttore ha potuto contare su un cast "a cui appoggiarsi". In questo caso, invece, al netto dell'interazione con il Dottore Pasquale Romano – che in questa edizione è stato ribattezzato Pasqualo – Stefano De Martino deve prendere le redini del programma e narrarlo agli spettatori: "Lui ha lavorato sempre con un cast attorno a cui si appoggiava, ora non c'è un cast su cui appoggiarsi per cui deve cominciare a narrare da solo quello che sta succedendo". Paolo Bonolis, tuttavia, ritiene sia una sfida possibile per il trentaquattrenne e ha concluso ribadendo di apprezzarlo: "È un percorso di crescita che merita di fare perché a me lui piace tantissimo".