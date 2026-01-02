Stefania Orlando sul caso Signorini: “Chi ha sbagliato pagherà, ma la gogna che Alfonso sta subendo è ingiusta”

Stefania Orlando si è esposta sul caso Signorini. La conduttrice, che conosce il giornalista da oltre 20 anni, ritiene sia ingiusta la gogna che sta subendo: “I processi vanno fatti in tribunale”.

Stefania Orlando ha detto la sua sul caso di Alfonso Signorini. Il conduttore e giornalista è indagato per violenza sessuale ed estorsione. Un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Medugno. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip da una parte ritiene che la giustizia debba fare il suo corso e accertare gli eventuali reati commessi in questa brutta vicenda. Dall'altra, però, ha criticato la gogna social che Signorini sta subendo.

Stefania Orlando contro la gogna subita da Alfonso Signorini. La cinquantanovenne ha avuto modo di lavorare con Signorini. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta di Siena, ha detto di conoscerlo da oltre vent'anni. Il loro rapporto lavorativo non si limita alla partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. I due hanno anche collaborato ai tempi della trasmissione I fatti vostri, che la donna conduceva insieme a Fabrizio Frizzi: "Ho avuto con lui un bellissimo rapporto e umanamente mi dispiace per tutta la shitstorm che gli sta arrivando addosso".

La conduttrice confida nella giustizia. Stefania Orlando ha rimarcato di trovare giusto che la procura indaghi e faccia luce sulla vicenda: "È giusto che chi, eventualmente, ha sbagliato, paghi". Tuttavia, non approva la vera e propria persecuzione social che si è scatenata contro Alfonso Signorini, dai meme che lo umiliano alle foto private che continuano a circolare senza alcun controllo:

Non è giusta tutta questa gogna che sta subendo. I processi vanno fatti in tribunale. È tremendo quello che sta succedendo sul web, dove è già stata emessa la sentenza. Io dico solo che sia fatta giustizia nel modo più consono.

Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia di Antonio Medugno. L'avvocato dell'influencer, Giuseppe Pipicella, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha invitato a evitare l'errore di colpevolizzare la vittima, basandosi su dicerie che non hanno nulla a che vedere con la vicenda legale. Inoltre, ha dichiarato che la denuncia di Medugno contiene dettagli che non sono mai stati rivelati pubblicamente: