Simona Ventura: “Mi rifiutai di fare lo spot di un provolone, il mio agente pianse” Simona Ventura, nel corso del podcast Gurulandia, è tornata con la mente agli spot pubblicitari fatti nel corso della sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Simona Ventura si è raccontata in una puntata del podcast Gurulandia. La conduttrice ha parlato della sua lunga carriera, ripercorrendone le tappe fondamentali. Durante la chiacchierata è anche tornata con la mente agli spot pubblicitari da lei fatti e ha svelato di avere detto dei no, che avrebbero fatto piangere il suo agente.

Simona Ventura disse no allo spot di un provolone

Nel corso della sua lunga carriera, Simona Ventura è stata protagonista anche di alcuni spot pubblicitari. Così, le è stato chiesto se abbia mai pubblicizzato qualcosa che non le piaceva, solo per soldi. La conduttrice ha spiegato che non le è mai capitato, perché poteva permettersi di dire di no:

No, io ho rifiutato le cose che non mi piacevano. Grazie a Dio potevo farlo. Per esempio mi rifiutai di fare la pubblicità del provolone Auricchio e di questo, ad oggi, mi sono pentita amaramente. Rifiutai perché le robe da mangiare non le volevo fare. Facevo le macchine, il primo videofonino, adesso è talmente normale, allora erano a conchiglia, non funzionavano, parliamo dell'anteguerra.

La reazione dell'agente di Simona Ventura al no della conduttrice

Simona Ventura ha svelato che il suo agente non fu particolarmente contento della sua scelta di dire di no allo spot del provolone: "Il mio agente di allora pianse perché io rifiutai il provolone Auricchio. Il Cavaliere Auricchio ci rimase malissimo". Poi, ha ricordato un altro spot a cui ancora oggi viene spesso associata. In questi giorni, suo figlio le ha confidato di essere stato preso in giro proprio per via di quella pubblicità: "Poi ho fatto PittaRosso. Ne parlavo ieri con mio figlio, il primogenito, che mi ha detto: "Tu non sai le prese per il c**o che ci hanno fatto per quello spot. Ci hai fatto vergognare". Il figlio gliel'ha rivelato solo ora dopo tanti anni.