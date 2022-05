Simona Izzo svela la vita sessuale con Ricky Tognazzi: “Oggi lo facciamo così, col balsamo” Quando erano giovani, Simona Izzo e Ricky Tognazzi non riuscivano a stare senza fare l’amore. Ora che qualcosa è cambiato, l’attrice usa un trucco a letto. Ecco quale.

Attenzione alle dichiarazioni speziate di Simona Izzo che svela la sua intimità con Ricky Tognazzi in una intervista a La Stampa. La coppia ha la fama di essere giocosa, di piacersi e completarsi da anni e allora perché no, parlare di tutto quello che fa stare bene due come loro che – per dirla alla Brunori – "non si son persi mai". Simona Izzo spiega: "L'amore sessuale di due coniugi trentennali…non è un ossimoro?". E poi svela i piccanti dettagli sulla vita a letto: "Ora è bello farlo così…".

Le parole di Simona Izzo

Quando erano giovani, Simona Izzo e Ricky Tognazzi non riuscivano a stare senza fare l'amore: "Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo.". Ora qualcosa è cambiato: "E invece che bello farlo due volte al mese".

È vero non si tratta più di sesso acrobatico, diciamo sesso a ralenti. Siamo più veloci, ma più slow, ecco. Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque. Le coppie in generale, a un certo punto, si girano uno di qua, uno di là, nel letto e buonanotte ai suonatori! A volte, invece di separarsi, separano i letti: noi non li separeremo mai, perché, le mani che si intrecciano nel king-size, saranno giovani per sempre.

Il segreto di Simona Izzo

Per fare l'amore fino in tarda età, ovviamente, un segreto serve sempre. La passione coniugale, che comunque in questo caso non manca, di certo non basta. L'attrice rivela i ‘trucchi' per un sesso sempre all'altezza:

Se è vero che ritengo il matrimonio un'istituzione che prevede la condivisione dei mali e non quella dei beni, bisogna fare in modo che le ferite, perché quelle non mancano mai, abbiano il conforto di un balsamo coniugale. Ah, ma servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico. Sì, qualche segreto ci vuole.

Il matrimonio di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono sposati dal 1995. Lei, in precedenza, aveva avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo. Prima ancora, dal 1975 al 1978 è stata coniugata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco.