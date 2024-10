video suggerito

Rosanna Vaudetti, ex Signorina Buonasera: “In tv manca l’educazione, noi suggerivamo di abbassare il volume” Rosanna Vaudetti ha raccontato in un’intervista come nacque la figura delle Signorine Buonasera e ha fatto una riflessione su come è cambiata la tv negli anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alberto Sordi diceva di lei: "Vaudetti annunci perfetti". Rosanna Vaudetti si è raccontata in un'intervista rilasciata a Adnkronos. Classe 1937, oggi ha 86 anni e resta una delle ex Signorine Buonasera più amate. Nel corso della chiacchierata ha parlato di come è cambiata la tv negli anni e di come nacque l'idea di inserire le Signorine Buonasera in palinsesto.

Rosanna Vaudetti ritiene che in tv manchi la buona educazione

Rosanna Vaudetti ha rimarcato come è cambiata la televisione negli anni. In passato gli spettatori assistevano a "una tv più casalinga, educata". E ha ricordato: "Noi apparivamo in video e suggerivamo di abbassare il volume per non disturbare i vicini". Oggi molte cose sono cambiate:

La gente in tv ha nostalgia della buona educazione e delle buone maniere: un tempo l’educazione era un sentimento diffuso per tutte le categorie di persone, non c’era tanta differenza tra la famiglia popolare e quella borghese, l’educazione era la stessa. Forse c'era un po' più di ipocrisia, ma tra l’essere ipocrita e la violenza, l’invadenza, questo continuo parlare di delitti c'è una via di mezzo, e tutto questo può far danno.

La tv "materna" del passato: come sono nate le Signorine Buonasera

Rosanna Vaudetti ha rimarcato come la tv sia cambiata anche perché sono cambiati i tempi: "Prima la tv era materna, nel vero senso della parola". Quindi ha ricordato come nacque la figura della Signorina Buonasera: "La figura dell’annunciatrice è nata proprio con questo scopo, una figura educativa che sceglieva i programmi ogni sera per il pubblico, il lunedì il film, il sabato lo show, la domenica lo sport. Era come una mamma che istruiva, tenendo aggiornati". E ha concluso:

Si temeva che le tv, appena arrivate nelle case degli italiani, potessero risultare ingombranti, percepite come "esseri alieni" che piombavano nelle abitazioni. Così hanno pensato che per i primi tempi questa figura sorridente sarebbe stata utile, poi hanno visto che il pubblico si era affezionato e siamo rimaste.