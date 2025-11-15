Pino Insegno si commuove: “Da quando mia madre è morta mi manca ogni giorno”

Pino Insegno si è commosso ripensando a sua madre. Il noto conduttore, ospite del programma Ciao Maschio, ha parlato del vuoto mai colmato per la perdita della mamma: "Mi manca ogni giorno". Con lei un legame fortissimo. La madre era orgogliosa di lui, amava attraversare il mercato tenendolo sottobraccio, lo vedeva come un uomo ormai realizzato e questo la rendeva felice. Purtroppo non ha potuto vedere crescere i nipotini e questo per Pino Insegno è straziante.

Pino Insegno torna con la mente al giorno della morte della madre. Un momento di grande dolore, incastonato tra circostanze felici: il debutto dell'attore a teatro e la nascita di suo figlio che è avvenuta il giorno dopo la scomparsa della mamma. Anche il funerale è avvenuto il giorno dopo l'esordio in TV di un altro progetto lavorativo: Compagni di scuola su Rai2. Il conduttore ha ammesso di essersi sentito frastornato perché non ha avuto modo di metabolizzare il distacco dalla madre: "Quattro giorni stranissimi in cui non ho avuto il tempo di pensare". Quindi ha ribadito che ancora oggi sente forte la sua mancanza: "Ogni giorno mamma mi manca davvero".

L'intenso legame tra Pino Insegno e la madre. L'attore e conduttore ha ricordato come la madre fosse sempre presente a teatro durante i suoi spettacoli. Accompagnava ogni tappa della sua carriera. Inoltre, amava andare al mercato tenendo il figlio sottobraccio. Quando qualcuno lo riconosceva, lei ne era orgogliosa. Da una parte la consolazione che la madre l'abbia visto realizzato, dall'altra l'amarezza che non abbia fatto in tempo a vederlo con la famiglia che lei tanto desiderava per suo figlio e che non abbia avuto modo di godere della compagnia dei nipotini e vederli crescere. Quindi si è fermato perché faceva fatica a parlare: "Ancora è così presente".