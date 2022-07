Paola Barale: “Reality? Non hanno bei contenuti. Non lasciai Domenica In per Raz Degan” Paola Barale, showgirl e conduttrice, ha raccontato il motivo per il quale in questi anni non ha accettato di partecipare a nessun reality, nonostante le fosse stato più volte proposto. Ha poi spiegato la sua decisione di lasciare Domenica In.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Barale ha lasciato Fossano, città in provincia di Cuneo dove è nata e cresciuta, per cambiare vita. La showgirl, 55 anni appena compiuti, ha salutato al periferia e iniziato una carriera nel mondo della televisione, dalla sua partecipazione a La Ruota della fortuna con Mike Bongiorno a Domenica In dove è stata presenza fissa al fianco di Lorella Cuccarini, passando per qualche reality e tanti altri ruoli.

Gli esordi di Paola Barale e la decisione di lasciare Domenica In

Se fosse rimasta nella sua città d'origine, molto probabilmente Paola Barale sarebbe diventata un'insegnate di ginnastica. "Quando ero giovane mi sembrava la mia strada", ha raccontato al Corriere della Sera. Poi però grazie alla somiglianza con Madonna, la sua carriera ha cambiato direzione:

[…] Mi dissero che per gioco avrebbero presentato le mie foto a Milano, all'agenzia dei sosia di Giancarlo Caremoli. La prima volta mi ci hanno portata loro. [..] Ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo.

Poi l'arrivo in televisione come showgirl a La Ruota della fortuna con Mike Bongiorno e la partecipazione a tanti altri programmi tv, tra i quali Domenica In. E, confessa, aver lasciato quel programma è stata la sua "sliding door", che però non è legata al matrimonio con Raz Degan, a lungo discusso e arrivato solo in un momento successivo: "Lui arrivò un anno dopo, me ne andai perché avevo bisogno di fare altro".

"I reality non hanno dei bei contenuti"

Paola Barale avrebbe tutte le carte in regola per essere una vera e propria "diva" anche nel mondo dei reality, diventati ormai una parte significativa dell'offerta televisiva. La showgirl e conduttrice è restia a fare un passo verso questo mondo, anche se confessa che più di una volta le è stato chiesto di partecipare: "Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre". Ma su questo ha le idee ben chiare, a prescindere da qualsiasi somma di denaro: "Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. […] ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti".