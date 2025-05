video suggerito

Nicolas Vaporidis: “Per il ruolo di Luca Molinari in Notte prima degli esami presi poco, 15mila euro meno le tasse” Ospite nel podcast No Lies, Nicolas Vaporidis ha parlato del successo di Notte prima degli esami, il film campione d’incassi diretto da Fausto Brizzi. L’attore ha spiegato di essere stato pagato “oggettivamente poco” per la parte da protagonista: “Se mi hanno dato 10mila euro netti è stato un miracolo, considerando che il film ha incassato 15 milioni è una paga bassa”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite nel podcast No Lies, Nicolas Vaporidis ha parlato del successo di Notte prima degli esami, il film campione d'incassi diretto da Fausto Brizzi e uscito nel 2006. L'attore ha spiegato di essere stato pagato "oggettivamente poco" per la parte da protagonista: "Credo di aver preso intorni ai 15mila euro, meno le tasse. Probabilmente, se mi hanno dato 10mila euro è stato un miracolo. Considerando che il film ha incassato 15 milioni è una paga bassa".

La paga bassa in Notte prima degli esami

"Con il film ho guadagnato poco, non relativamente, ma oggettivamente. Credo di aver preso intorni ai 15mila euro, meno le tasse". Queste le parole con cui Nicolas Vaporidis ha risposto alla domanda di Emilio Pizzimenti, che gli aveva chiesto quanto avesse guadagnato con il film che l'ha reso celebre. L'ex attore ha poi continuato: "Probabilmente, se mi hanno dato 1omila euro è stato un miracolo. Chiaramente, se uno pensa al tempo utilizzato per girare un film, cioè 7/8 settimane, è una cifra importante. Ma considerando che il film ha incassato 15 milioni, considerando quant'è il chachet medio di un attore di un film di quel tipo è una paga bassa". Ad ogni modo, la cifra era "proporzionata all'epoca perché io non ero nessuno, ero solo un ragazzino di 24 anni".

Vaporidis non era pronto al successo a cui è stato sottoposto: "Nessuno ti insegna a gestirlo, i miei genitori non avevano strumenti e non avevano mai vissuto niente del genere. È stato un bellissimo giro di giostra, da lì si sono accese le luci del parco. Era come se io potessi andare a fare qualunque gioco io volessi fare, saltando la fila, e portando anche i miei amici. Tutto gratis, questo è successo con l'uscita del film. È stato bello e divertente".

"Andai all'Isola dei Famosi per la cifra che mi offrirono"

Nel 2022, Nicolas Vaporidis ha vinto l'Isola dei famosi. Nonostante la ritenga un'esperienza formativa, non la rifarebbe perché, essendo molto timido, provò molto imbarazzo nell'esporsi fisicamente ed emotivamente:

Vincere è stato un senso di liberazione, perché io volevo andare via. Ho provato un profondo senso di imbarazzo nell'essere esposto così, l'ho fatto perché mi è stata fatta un'offerta che non si può rifiutare. Mi ha salvato Edoardo Tavassi. Se non fosse stato per lui, sarebbe stata un'esperienza ancora più pesante. Tutto questo è legato alla mia timidezza. Se la rifarei? No.