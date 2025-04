video suggerito

Miriana Trevisan: "Non ho un fidanzato da sei anni. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti" Miriana Trevisan si racconta in un'intervista dopo il successo, ormai lontano, degli anni d'oro a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1994: "La tv mi ha dimenticato? Resto la Marianona nazionale". La showgirl non ha un fidanzato da sei anni e in passato ha dichiarato di vivere in castità: "Ma ho desideri come tutti", le parole.

A cura di Sara Leombruno

Miriana Trevisan si racconta in un'intervista al Corriere della Sera dopo il successo, ormai lontano, degli anni d'oro a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1994, e successivamente a Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna: "La tv mi ha dimenticato? Resto la "Marianona nazionale"". La showgirl non ha un fidanzato da sei anni e in passato ha dichiarato di vivere in castità: "Ma ho desideri come tutti", le parole.

Miriana Trevisan e il successo degli anni Novanta

All'inizio della sua carriera, Trevisan rifiutò Non è la Rai: "Mi offrivano il contratto da figurante, mentre io volevo fare la ballerina. Esasperato, papà mi ricattò: “Se non accetti non ti pago più le lezioni di danza”. Allora ho detto sì". Successivamente, fece un provino per Striscia La Notizia: "Lavoravo già con Red Ronnie. Andai, però misi le mani avanti: “Vestita da ragazza Drive-in non ci vengo”. “Tranquilla, cambiamo look”. Da quella edizione le Veline furono più coperte". Diventò così la velina mora, mentre Laura Freddi era la bionda: "Un periodo mi ha ospitato a casa sua a Milano 2. Stavamo in tre, io, lei e Bonolis, gentile, che però non c’era mai".

Miriana Trevisan al Gf Vip

Ai tempi, praticava la kickboxing, che le è servita in particolare in un'occasione: "C’era un tizio sempre appostato fuori dal garage degli studi televisivi di Striscia, mi seguiva fino a casa. Prima di rientrare aspettavo ore. Una sera l’ho visto dietro di me, ho inchiodato, sono scesa e ho cominciato a tirare calci e pugni sulla sua auto, ho spaccato tutto, mi sono anche tagliata", le parole. Nonostante sia consapevole che i tempi d'oro siano passati, non esclude un ritorno in Tv: "Sono già tornata. Appena ho potuto, nel 2021 mi sono fatta sei mesi di Grande Fratello. Sono spesso ospite di qualche trasmissione. Resto comunque la “Mirianona” nazionale".

La vita sentimentale

Miriana Trevisan ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua vita sentimentale: "Tendo a stare per conto mio, anche oggi sono single da sei anni". Nel corso degli anni è stata tradita più volte: "E pure tanto, mica poco. Non so perché, io non tradisco mai. Solo una volta, ma di fatto ci eravamo lasciati, mi sentivo persino in colpa". In passato, ha dichiarato di vivere in castità, ma a domanda diretta sull'argomento ha risposto: "Non mi prenda alla lettera. Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no". Nel corso della sua vita, a segnarla è stata una storia in particolare:

Un uomo che mi ha fatto del male, che mi ha plagiata, controllata, ricattata. Mi accusò persino di non essere una brava madre. Purtroppo dopo il divorzio avevo delle brecce aperte e lui ci si è infilato. Dopo due anni ho capito chi era, ma non riuscivo a liberarmene, mio figlio ha ancora gli incubi. A quelle che si ritrovano come me dico: “Chiedete aiuto a chi vi vuole bene”.