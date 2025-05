Mirca Viola: “Vinsi Miss Italia, ma venni squalificata perché ero sposata e mamma. Sul concorso c’è ipocrisia”

video suggerito

Mirca Viola vinse Miss Italia nel 1987 a 19 anni, ma fu costretta a cedere il titolo a Michela Rocco di Torrepadula perché sposata e madre di un bambino, cosa che non era ammessa al regolamento dell'epoca. In un'intervista, l'attrice e regista ripercorre quell'esperienza: "La regola fu cambiata grazie a quanto mi è accaduto, Fabrizio Frizzi mi ha dato il titolo ad honorem". E sul concorso: "Forse si poteva trovare un modo per rinnovarlo, ma credo che si sia esagerato nel demonizzarlo e criticarlo con una certa dose di ipocrisia".

La vittoria a Miss Italia e la squalifica

Per quanti hanno seguito assiduamente Miss Italia, Mirca Viola è stata un vero e proprio pezzo di storia. Partecipò all’edizione del 1987 ad appena 19 anni, conquistando il titolo grazie alla sua bellezza, ma poi venne squalificata perché era sposata, cosa non ammessa dal regolamento dell’epoca, e già mamma di un bambino. Parlando al Corriere della Sera, ripercorre quell'esperienza: "Mi trovai in finale e con la corona in testa. Solo quando mi è stata tolta, ho saputo che non erano ammesse al concorso le concorrenti sposate, un requisito che poi è stato tolto grazie a quanto mi è accaduto. Fabrizio Frizzi mi ha dato il titolo ad honorem. Non ho visto il documentario di Netflix ma su Miss Italia c'è ipocrisia".

La storia d'amore con il produttore Enzo Gallo

A prescindere dal concorso, probabilmente il suo futuro sarebbe stato comunque nel mondo del cinema, visto che suo marito è il produttore Enzo Gallo. Grazie a lui ha lavorato come assistente alla regia già quando era molto giovane, ma la loro storia d'amore non è stata priva di crisi. "Siamo stati atipici perché ci siamo sposati, lasciati e poi risposati di nuovo nel 2023, per la gioia dei nostri figli. Dopo vent’anni di relazione, quando avevo 36 anni, c’è stata una crisi che è sfociata in una separazione. Per qualche tempo ognuno si è fatto la sua vita, poi ci siamo ritrovati e abbiamo capito che non era più il caso di stare lontani", ha spiegato l'attrice.

"Sul concorso, critiche esagerate e frutto di ipocrisia"

Mirca Viola ha affermato di non aver visto il documentario Netflix "Miss Italia non deve morire", ma ha sempre avuto un bel rapporto con la patron Patrizia Mirigliani, che negli ultimi anni si batte per salvare l'iconico concorso: "Forse si poteva trovare un modo per rinnovarlo, ma credo che si sia esagerato nel demonizzarlo e criticarlo con una certa dose di ipocrisia". Secondo lei, la promozione della donna oggetto avviene anche oggi, tutti i giorni, attraverso i social network: "Senza contare che ci sono un bel po’ di conduttrici televisive emergenti che stanno puntando molto sul corpo manipolato in modo persino estremo dalla chirurgia estetica".