Mietta: “Ho rifiutato la conduzione di Domenica In. Sono stata malissimo, ero terrorizzata dagli attacchi di panico”

Mietta si è raccontata in un'intervista, spaziando dalla carriera alla vita privata. Di recente ha preso parte alla sitcom Minimarket con Kevin Spacey disponibile su RaiPlay. La cantante si è raccontata nel salotto di Francesca Fialdini, nella puntata del programma Da noi…a ruota libera trasmessa domenica 18 gennaio.

Mietta nel cast di Minimarket, l'incontro con Kevin Spacey. L'artista ha raccontato le emozioni vissute sul set della sitcom Minimarket. In particolare, ha parlato di come è stato recitare con Kevin Spacey: "È una persona intensa, è un pazzo, divertentissimo". Per non fare brutta figura, aveva preparato una serie di frasi in inglese. Ma quando lo ha incontrato l'emozione ha preso il sopravvento: "Mi è preso il panico e non ho spiccicato una parola. Però è stato bello. Lui è un grandissimo attore. Ha fatto una scena seria con Filippo Laganà ed eravamo tutti rapiti".

Rifiutò la conduzione di Domenica In. Nel corso dell'intervista, ha svelato che negli anni Novanta le fu proposto di condurre Domenica In ma lei disse di no: "Pensa che deficiente! Secondo la mia casa discografica era poco adatto il fatto che io cantassi e conducessi. Io adoro cantare, ballare e recitare. Ho studiato, mi sono impegnata. Ma c'era questa pressione nel non fare robe televisive". Tuttavia ha anche ammesso che forse in quel momento non era pronta, perché ancora giovanissima: "Ora forse ci riuscirei anche".

Gli attacchi di panico. Mietta, in passato, ha rifiutato anche il ruolo di Bond Girl nei film di 007. In quel caso disse di no per via degli attacchi di panico di cui soffriva: "Bisogna tornare alla mia situazione psicologica. Avevo gli attacchi di panico. Era devastante. Ero pronta a partire, avevo anche i biglietti ma non ce l'ho fatta. Ho avuto questo fortissimo problema. Sono stata veramente malissimo. Ha influenzato negativamente molte situazioni lavorative. Ero terrorizzata. Mi sono fatta curare negli anni. Per otto anni mi sono fatta aiutare da una psicologa e sessuologa".