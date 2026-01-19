spettacolo
video suggerito
video suggerito

Mietta: “Ho rifiutato la conduzione di Domenica In. Sono stata malissimo, ero terrorizzata dagli attacchi di panico”

Mietta si è raccontata in un’intervista, spaziando dalla carriera alla vita privata: gli attacchi di panico, i no detti nel corso della sua carriera e l’esperienza nella sitcom di RaiPlay Minimarket.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mietta si è raccontata in un'intervista, spaziando dalla carriera alla vita privata. Di recente ha preso parte alla sitcom Minimarket con Kevin Spacey disponibile su RaiPlay. La cantante si è raccontata nel salotto di Francesca Fialdini, nella puntata del programma Da noi…a ruota libera trasmessa domenica 18 gennaio.

Mietta nel cast di Minimarket, l'incontro con Kevin Spacey. L'artista ha raccontato le emozioni vissute sul set della sitcom Minimarket. In particolare, ha parlato di come è stato recitare con Kevin Spacey: "È una persona intensa, è un pazzo, divertentissimo". Per non fare brutta figura, aveva preparato una serie di frasi in inglese. Ma quando lo ha incontrato l'emozione ha preso il sopravvento: "Mi è preso il panico e non ho spiccicato una parola. Però è stato bello. Lui è un grandissimo attore. Ha fatto una scena seria con Filippo Laganà ed eravamo tutti rapiti".

Rifiutò la conduzione di Domenica In. Nel corso dell'intervista, ha svelato che negli anni Novanta le fu proposto di condurre Domenica In ma lei disse di no: "Pensa che deficiente! Secondo la mia casa discografica era poco adatto il fatto che io cantassi e conducessi. Io adoro cantare, ballare e recitare. Ho studiato, mi sono impegnata. Ma c'era questa pressione nel non fare robe televisive". Tuttavia ha anche ammesso che forse in quel momento non era pronta, perché ancora giovanissima: "Ora forse ci riuscirei anche".

Leggi anche
Muccino punge Miriam Leone: "Cercata 3 volte per un film, dicevano che eri stanca", la reazione dell'attrice

Gli attacchi di panico. Mietta, in passato, ha rifiutato anche il ruolo di Bond Girl nei film di 007. In quel caso disse di no per via degli attacchi di panico di cui soffriva: "Bisogna tornare alla mia situazione psicologica. Avevo gli attacchi di panico. Era devastante. Ero pronta a partire, avevo anche i biglietti ma non ce l'ho fatta. Ho avuto questo fortissimo problema. Sono stata veramente malissimo. Ha influenzato negativamente molte situazioni lavorative. Ero terrorizzata. Mi sono fatta curare negli anni. Per otto anni mi sono fatta aiutare da una psicologa e sessuologa".

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ranucci contrattacca Barbareschi e poi gli dà la linea: "Restituisci 8 milioni di euro"
La replica di Ranucci dopo la reprimenda piccata di Barbareschi
Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome eppure il suo consulente mi spia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views