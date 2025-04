Michela Quattrociocche: “Dopo Scusa ma ti chiamo amore non ho più voluto recitare. Con Bova ottimi rapporti”

video suggerito

Michela Quattrociocche, 36 anni, è stata la protagonista di Scusa ma ti chiamo amore al fianco di Raoul Bova. Dopo l'incredibile successo del cult del 2008 – firmato da Federico Moccia – si è tenuta a lungo lontana dai riflettori. Di recente, però, ha preso parte al film L'ultima sfida. Intervistata dal settimanale Oggi, parla della sua carriera, delle sue scelte lavorative e lancia un appello a Verdone: "Carlo, dammi una parte!".

Michela Quattrociocche: "Ho ripreso a studiare recitazione"

Dal 2010 al 2024 Michela Quattrociocche ha girato un solo film. L'attrice ha preferito dedicarsi alle sue due figlie Aurora e Diamante, nate dall'amore con il calciatore Antonio Aquilini. Dopo una lunga assenza, la rivedremo al cinema con L'ultima sfida. "Non ho mai avuto la frenesia di tornare a ogni costo. Ho mantenuta la giusta distanza dalle faccende lavorative – ha chiarito l'attrice – Mi interessa la qualità, non la quantità. Ho ripreso a studiare recitazione".

Michela Quattrociocche: "Sarò grata a Federico Moccia finché campo"

Michela Quattrociocche e Raoul Bova sono rimasti in ottimi rapporti. "È stato divertente e arricchente lavorare con lui. Raoul è preciso e professionale. E nello stesso tempo sa essere un giocherellone – ha rivelato la 36enne – Il successo di Scusa ma ti chiamo amore e del sequel è dipeso, in parte, dall'empatia collettiva". Fu sua madre, grande supporter insieme al padre, a darle la notizia dell'ingaggio mentre era a scuola. "Ho iniziato con fotoromanzi e video pubblicitari. Sarò grata a Moccia finché campo. Ma non ho nostalgia di quel trionfo. Bisogna guardare avanti" ha osservato. Le sue migliori amiche sono Laura Freddi e Alessia Marcuzzi. Tra i sogni nel cassetto, quello di recitare con Carlo Verdone: "Vorrei recitare con Verdone. Adoro la sua comicità. Ne approfitterei, per lanciare un appello. Carlo dammi una parte!".