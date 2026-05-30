“Ti sputo in faccia”, Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo The 50: “Non mi sono riconosciuta”

Eva Grimaldi chiede scusa a Helena Prestes dopo le parole dette all’uscita da The 50: “Ti sputo in faccia”. L’attrice si è ritrattata con un video sui social: “Non mi sono riconosciuta”.

Eva Grimaldi è uscita da The 50 con una frase che ha fatto rumore: "Helena? La sputo in faccia". Parole dure, pronunciate a caldo davanti alle telecamere dopo l'eliminazione dal reality. A distanza di ore, però, l'attrice ha scelto di fare un passo indietro e chiedere scusa via social.

L'eliminazione e la strategia dei "social"

L'uscita di Eva Grimaldi dal gioco non è stata casuale. Nel corso delle nuove puntate di The 50 si è formata una coalizione silenziosa ma efficace: i concorrenti del mondo social hanno concentrato i voti sui personaggi televisivi, orchestrando quella che è diventata una vera e propria mattanza. Antonella Elia, Francesco Nozzolino, Imma Battaglia, Antonella Mosetti ed Eva Grimaldi sono stati eliminati in sequenza, vittime per l'appunto di questa strategia. Il nome che ha coordinato la strategia è quello di Helena Prestes.

Le parole che hanno fatto discutere

All'uscita dal programma, Grimaldi non ha trattenuto la rabbia. Davanti alle telecamere ha detto senza giri di parole: "Helena? La sputo in faccia." Una reazione viscerale, immediata, che ha circolato rapidamente sui social alimentando polemiche.

Le scuse di Eva Grimaldi

Nella giornata di ieri, però, è arrivata la svolta. Eva Grimaldi ha registrato un video e lo ha pubblicato sui propri canali social, prendendo le distanze da se stessa:

Ho visto dei video di The 50 alla mia uscita. La prima cosa che ho detto: ti sputo in faccia. Ad Helena. Io ci sono rimasta. Ho detto: ma io non sono questa.

L'attrice ha poi allargato le scuse oltre la destinataria diretta: "Chiedo fortemente scusa ad Helena per la mia espressione volgare che non fa parte di me, ma chiedo scusa a tutte le donne. Non so, non mi sono riconosciuta. Penso che si può sbagliare nella vita, ma è molto importante anche chiedere scusa."