Megan Gale: “Con gli spot girai il mondo. Le scene di nudo in Vacanze di Natale? Mi ingannarono” Megan Gale, oggi mamma e moglie, ripercorre i suoi anni in Italia: dal successo grazie agli spot pubblicitari della Omnitel (oggi Vodafone), al Festival di Sanremo nel 2001 con Raffaella Carrà, passando per il film Vacanze di Natale 2000.

A cura di Elisabetta Murina

Erano gli ultimi anni Novanta. Megan Gale, arrivata dall'Australia, si era fatta conoscere in Italia grazie ai numerosi spot pubblicitari della compagnia telefonica Omnitel, oggi Vodafone. Allora poco più che ventenne, venne travolta dal successo. Poi il Festival di Sanremo al fianco di Raffaella Carrà nei primi anni Duemila e il film Vacanze Romane di Carlo Vanzina. Intervistata dal Corriere della Sera, la modella ricorda quel periodo e parla della sua vita di oggi.

Gli anni degli spot pubblicitari

Megan Gale ha passato in Italia 7 anni della sua vita, quando era poco più che ventenne. Grazie ai numerosi spot pubblicitari per Omnitel, era diventata un volto noto nel nostro Paese, tanto che le persone la riconoscevano quando la incontravano per strada:

Era difficile andare in giro tranquilla: c'era sempre qualcuno che mi riconosceva e gridava il mio nome e una piccola folla mi si radunava intorno, 20-30 persone che volevano un autografo, una foto o semplicemente erano eccitati dall'avermi incontrata.

Grazie al suo lavoro, all'epoca, girò diversi paesi del mondo: "Argentina, Brasile, Francia, Spagna, Tailandia, Sudafrica, Stati Uniti, Canada. Pure l'Italia l'ho girata parecchio". Gli spot, alcune volte, erano abbastanza pericolosi:

Oggi non avrei lo stesso coraggio, ho due figli che dipendono da me. Ma ai tempi mi divertivo. Ho camminato tra i serpenti in Tailandia, in Sardegna mi sono spinta sull'orlo di una scogliera, sono saltata per aria a Cinecittà…

Il Festival di Sanremo al fianco di Raffaella Carrà

Megan Gale fu co- conduttrice del Festival di Sanremo nel 2001, accanto a Raffaella Carrà. A proposito del rapporto con la cantante e della grande occasione avuta, dice:

Sapevo che era un grande onore e questo mi rendeva molto nervosa, perché il mio italiano era pessimo in quel periodo e io dovevo parlare parecchio, non solo sul palco, ma anche con i giornalisti. Devo confessare che mi sono sentita davvero poco intelligente in quei giorni. Quanto a Raffaella, era una star assoluta, una leggenda. La sua bravura mi metteva in soggezione, ma parlava benissimo l'inglese e a ogni riunione si assicurava che avessi capito, fossi a mio agio, andasse tutto bene. Mi ha protetta.

La scena di nudo in Vacanze di Natale di Vanzina

Dopo il successo con gli spot pubblicitari e prima del Festival di Sanremo, Megan Gale prese parte al cast di Vacanze di Natale 2000 con la regia di Carlo Vanzina. Nel film, dovette girare una scena di nudo sotto la doccia che la "indispose abbastanza". Non era stata concordata perché le avevano detto che non sarebbe stato così: