spettacolo
video suggerito
video suggerito

Max Giusti: “Andrea Pucci schiacciato dalle critiche. Gli ascolti di Caduta Libera? Giovani dalla nostra parte”

Max Giusti sarà al timone di Scherzi a parte. In un’intervista, il conduttore ha parlato del programma in partenza il 2 marzo, ma anche del caso Andrea Pucci e degli ascolti di Caduta Libera.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Daniela Seclì
30 CONDIVISIONI
Immagine

Max Giusti si prepara a una nuova avventura televisiva. Da lunedì 2 marzo, infatti, sarà al timone della nuova edizione di Scherzi a parte. Tra le "vittime" anche Gabriel Garko e Claudio Amendola. Il conduttore, in un'intervista, ha assicurato che ci saranno delle importanti novità. Nelle nuove puntate, infatti, gli spettatori avranno modo di sapere chi è stato il gancio per lo scherzo, cosa è successo a riflettori spenti, come è nata l'idea di fare proprio quello scherzo e a quel personaggio. Insomma, ogni servizio racconterà una vera e propria storia. Max Giusti si è anche espresso sul caso Pucci e sull'esperienza alla conduzione di Caduta Libera.

Max Giusti commenta il caso Andrea Pucci. Come ormai tutti sanno, il comico Andrea Pucci era tra gli ospiti annunciati da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. L'annuncio della sua presenza sul palco dell'Ariston è stata accolta da proteste e critiche, che hanno costretto il comico a ritirarsi. Max Giusti ha commentato l'accaduto in un'intervista rilasciata a Repubblica: "Ognuno ha le proprie sensibilità, ed è giusto che si regoli di conseguenza. Le critiche possono schiacciare, Pucci ha fatto quello che sentiva. I social creano una pressione forte, bisogna proteggersi: tanto possono dare e tanto togliere. Farti sentire un genio e farti passare per cretino. Ecco, non bisognerebbe credere a entrambe le cose".

Il commento di Max Giusti su Caduta Libera. Ogni giorno il programma di Canale5 sfida la trasmissione L'eredità di Marco Liorni. Una sfida che al momento è del tutto impari. Ad esempio, nello scontro di ieri – sabato 21 febbraio -, Caduta libera ha registrato 2.227.000 spettatori pari al 14.8% di share, mentre L'eredità ha interessato 4.058.000 spettatori pari al 25.3% di share. Tutto sommato, però, Max Giusti è soddisfatto. È consapevole che il percorso sia lungo, ma ha aggiunto: "Il pubblico giovane è dalla nostra parte, ed è un risultato molto positivo. L’importante è fare bene le cose, oggi per un punto di share si scatena l’inferno".

Interviste
30 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Eddie Brock: “Big a Sanremo solo grazie a Non è mica te? È vero, non mi nascondo dietro a un dito"
Eddie Brock: "Ho lasciato il lavoro per concentrarmi sulla musica. Sarebbe stato folle lavorare otto ore e poi fare le prove"
Come si prepara a Sanremo: "Vado dalla psicologa perché i cambiamenti mi fanno paura"
Sul palco dell'Ariston canterà la canzone Avvoltoi: "Racconta una storia vera"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views