Ascolti Tv 2 marzo: chi vince tra Ulisse e Scherzi A Parte, il ritorno di Affari Tuoi contro La Ruota dopo Sanremo

Gli ascolti Tv di lunedì 2 marzo: chi ha vinto tra Ulisse Il Piacere della Scoperta di Alberto Angela e Scherzi A Parte. La sfida in access prime time tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale5: tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di lunedì 2 marzo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Rai Uno ha trasmesso lo speciale di Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela dal titolo "Versailles in piano sequenza". Il documentario ha sfidato su Canale5 Scherzi A Parte, tornato in Tv con Max Giusti alla conduzione. Dopo Sanremo, è tornato in onda, nell'access prime time di Rai 1, Affari Tuoi: ecco gli Ascolti Tv di lunedì 2 marzo.

Vince la sfida in termini di ascolti Tv il ritorno di Scherzi a Parte con Max Giusti. Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, Versailles in piano sequenza, ha tenuto incollati al video 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Gli scherzi sulla rete ammiraglia Mediaset, tra cui quelli a Lorella Cuccarini e Gabriel Garko, hanno divertito 3.588.000 spettatori con uno share del 26%.

Vediamo ora gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Pattini d'argento in onda su Rai2 ha raccolto davanti al video 646.000 spettatori pari al 3.7% di share. Lo stato delle cose, in onda su Rai3, ha raggiunto 1.150.000 spettatori (7.4%). Il film Io sono vendetta trasmesso su Italia 1 ha totalizzato 941.000 spettatori con il 5% di share. Quarta repubblica su Rete4 ha raccolto davanti al video 611.000 spettatori (4.6%). Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 ha raggiunto 278.000 spettatori (1.7%), Enzo Tortora Ho voglia di immaginarmi altrove sul NOVE ha totalizzato 169.000 spettatori con l’1%. La Torre di Babele su La7 ha raggiunto 984.000 spettatori e il 5.1% di share.

I dati di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna. Dopo la settimana di Sanremo, è tornato in onda il game show di Stefano De Martino, già in formato Ariston, dato che è stato eletto come erede di Carlo Conti al Festival. Lunedì 2 marzo 2026 la partita di Alessia è stata seguita da 5.271.000 spettatori (24.1% di share). Ha sfidato La Ruota della Fortuna su Canale5 che ha totalizzato 5.394.000 spettatori pari al 24.9% di share.