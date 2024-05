Mario Biondi: “Non vedere mia figlia fa male, è doloroso e inconcepibile”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Mario Biondi è stato ospite del programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. Nel corso dell'intervista è tornato a parlare di un dolore che riguarda la sua vita privata. L'artista non avrebbe modo di frequentare Mia, settima dei suoi dieci figli e ciò gli crea grande sofferenza. Il mese scorso si è anche ritrovato a doversi difendere da chi lo accusava di avere avuto troppi figli. Critiche a cui aveva risposto a tono.

Mario Biondi sente la mancanza della figlia Mia

Quando è stato chiesto a Mario Biondi: "Cosa ti manca?", l'artista non ha avuto dubbi. La mancanza più grande che avverte è quella della figlia Mia:

Cosa mi manca? Mia. Nella sincerità della vostra domanda, ho dovuto rispondere con questa cosa. Fa abbastanza male. Mia è mia figlia. È la mia settima bambina. L'unica dei miei dieci figli che non vivo e non vedo, perché si sono innescati dei meccanismi tali per i quali non riesco a vederla. È una cosa abbastanza dolorosa, direi inconcepibile per me.

Mario Biondi ha aggiunto che le relazioni possono anche finire, ma si resta per sempre genitori: "Non siamo preparati alle separazioni, non siamo preparati all'avere figli e poi separarci ma genitori si rimane sempre. Marito e moglie può finire, compagno e compagna può finire. Genitori si rimane sempre".

Perché Mario Biondi non può vedere la sua settima figlia

In un'intervista rilasciata al Messaggero nelle scorse settimane, Mario Biondi aveva dichiarato: "Non mi va di pensare alla madre di mia figlia come una nemica, ma ha allontanato totalmente la bambina da me e dai suoi fratelli, che frequentano tutti casa mia e lei è l'unica a non farlo. Sua madre mi dice che la piccola non vuole più venire e bisogna rispettare il suo volere… Temo non ci sia scampo, ma se fa passare questo principio le crea un danno grave. Soffro tantissimo per questa situazione. Io e il resto della famiglia".