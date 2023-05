Manuel Bortuzzo: “Non ho più paura di morire e vivo al massimo. Lulù? Non ci sentiamo, sono single” Manuel Bortuzzo, nuotatore ed è ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha da poco compiuto 24 anni. Oggi è felicemente single dopo la fine della storia con Luù Selassié, racconta, non ha paura della morte: “Ci ho pure fatto pace, quindi sono sereno”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo ha da poco compiuto 24 anni. Il nuotatore, ex concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno, si è raccontato in un'intervista rilasciata a Leggo, in cui ha parlato dell'avventura nella casa più spiata d'Italia, dei suoi sogni e dell'amore dopo la fine della storia con Lulù Selassié.

L'avventura al GF Vip e la vita di Manuel Bortuzzo oggi

Lo scorso anno, Manuel Bortuzzo ha partecipato al Grande Fratello Vip, facendosi conoscere dal pubblico anche grazie alla sua storia. Un'esperienza di cui non si è pentito, anzi, che considera "un'avventura che ha portato tanto dentro di me". Il nuotatore spera di essere riuscito a lasciare, in chi lo ha seguito, "un pò di normalità" perché si è mostrato come il primo concorrente sulla sedia a rotelle:

Vedere un ragazzo sulla sedia a rotelle tutti i giorni in televisione rende la mia condizione più normale. Manuel è un ragazzo come gli altri, lo puoi abbracciare, senza essere impacciato. Ci puoi scherzare o discutere. E se io posso fare determinate azioni quotidiane, lo può fare chiunque.

Il 24enne ha poi ricordato l'incidente avvenuto nel 2019, quando un colpo di pistola lo ha raggiunto, per errore, alla schiena facendogli perdere l'uso delle gambe. Oggi, racconta, non ha paura della morte:

Ho fatto pure pace con la morte quindi sono sereno. Non hai più paura di morire, perché quando ci vai vicino ti rendi conto che è una cosa che può succedere. Io sono consapevole di questo, quindi da qui fino a quando succederà mi vivrò tutto al massimo.

Manuel Bortuzzo oggi è single

Nel corso dell'intervista, Manuel Bortuzzo ha parlato anche della sua situazione sentimentale. Lo scorso anno è finito al centro delle cronache rosa per via della sua relazione con Lulù Selassié, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo circa un anno, la loro relazione è arrivata al capolinea e oggi racconta di non aver avuto più contatti con lei: "Non l'ho più sentita, ma va bene così. Siamo andati avanti con le nostre vite. Ma se la becco, la saluto". Oggi, l'ex concorrente del GF Vip non ha ancora ritrovato l'amore ed è concentrato su altri obbiettivi: "Felicemente single. Adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita".