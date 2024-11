video suggerito

Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: "Infastidito da mia moglie che continua a mettergli i like"

Ospite del podcast Stasera c'è Cattelan – Supernova, Luca Argentero ha raccontato del suo provino a Carabinieri, ha scherzato sui like di sua moglie Cristina Marino a Stefano De Martino e ha ricordato alcuni aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Luca Argentero: "I like di mia moglie a Stefano De Martino mi danno fastidio"

Alessandro Cattelan dà il benvenuto a Luca Argentero nel suo podcast presentandolo come un caro amico e toccando un tema spinoso, di cui avevano parlato in passato. "Gli amici non mettono like alle foto delle rispettive mogli in costume sui social e vivono lo stesso fastidio quando sono le mogli a mettere like a Stefano De Martino" spiega l'attore ridendo. E ancora: "Mia moglie (Cristina Marino, ndr) gli mette ancora like. Dice che i social sono democratici e che mette like alle foto di De Martino perché sono begli scatti. Lui è un amico ma so che è bello lui, non la foto. Questa disonestà di mia moglie mi dà fastidio".

Il successo di Luca Argentero dopo Grande Fratello

Luca Argentero racconta come è stata la sua vita dopo il successo per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003:

In discoteca, in locali da settemila persone c'erano duemila ragazze in coda per farsi una foto con me e per avere un autografo. Non ho un bel ricordo. Non era una situazione divertente. Non era supportato da qualcosa che sapevo fare. La vedevo solo come una cosa legata ai soldi ma era un ottimo modo per monetizzare la mia esperienza.

La sua carriera come attore è iniziata con la fiction Carabinieri: "In realtà io non facevo nulla. C'erano dei grandissimi attori però prendevano anche persone che non sapevano recitare e che venivano dal mondo della tv, era una commedia così semplice che bastava saper stare a proprio agio davanti alla telecamera. Il provino consisteva nel dire una semplice battuta ‘Comandi Maresciallo, prego'".