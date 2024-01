Luca Argentero e i like che la moglie metteva a Stefano De Martino: “Il tempo passerà anche per lui” Luca Argentero ha commentato con ironia la questione riguardante sua moglie Cristina Marino e la gelosia per Stefano De Martino: “Tanto il tempo passerà anche per lui, inizierà a brizzolarsi”. Più di un anno fa, l’attore aveva raccontato ad Alessandro Cattelan che lei metteva like a tutti i post dell’ex ballerino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Mia moglie mette sempre like a Stefano De Martino". Più di un anno fa, scherzando con Alessandro Cattelan, Luca Argentero aveva parlato della gelosia nei confronti del noto conduttore, visto che la moglie Cristina Marino apprezzava ogni suo post. Ora, il noto attore di Doc 3 è tornato a parlare della questione in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.

"Il tempo passerà anche per De Martino", le parole di Argentero

Intervistato da Vanity Fair, in occasione del ritorno della fiction Doc- Nelle tue mani, Argentero ha risposto con ironia alla questione riguardante sua moglie Cristina Marino e Stefano De Martino. "Tanto il tempo passerà anche per De Martino", ha detto l'attore. Poi ha aggiunto ridendo: "Inizierà a brizzolarsi e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie”.

Cosa disse Argentero ospite da Alessandro Cattelan

Il tutto è nato nel 2021, quando Luca Argentero fu ospite di Da Grande, show di Alessandro Cattelan all'epoca in onda su Rai1. Parlando di social e like ad altri profili, l'attore confessò che la moglie non si perde nemmeno una foto di Stefano De Martino: "Cristina è incredibile, io le ho chiesto cosa ci trova in Stefano De Martino. Lei sai che cosa mi ha risposto? Che ha il profilo Instagram curato!". A quel punto, Alessandro Cattelan ha notato che anche la sua di moglie, Ludovica Sauer, metteva like a tutte le foto dell'ex ballerino e conduttore di Bar Stella.

Da lì, l'appello al diretto interessato: "Stefano, adesso basta! Bloccale, blocca le nostre mogli. Hai tanti follower, cosa ti costa?". Divertente la replica di De Martino, che ha dimostrato con ironia di aver preso alla lettera la richiesta del conduttore, mostrando su Instagram il gesto di bloccare le due donne, commentando poi con un "Non me la sento….non ce la faccio".