Lory Del Santo su Donald Trump: “È più bello che mai, oggi non direi di no a un uomo così intelligente”

Lory Del Santo è tornata a parlare del corteggiamento ricevuto da Donald Trump. Il primo incontro tra loro avvenne nell'ascensore della Trump Tower. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it datò i fatti tra il 1997 e il 1999, dunque quando lei aveva una quarantina di anni. Nel programma radiofonico Un giorno da Pecora, invece, ha dichiarato che all'epoca aveva 28 anni. È trascorso tanto tempo da allora, può accadere che il ricordo sia confuso. Ma procediamo.

"Già allora era veramente un bell'uomo": ha assicurato Lory Del Santo, ricordando quel primo incontro con l'uomo che sarebbe diventato il Presidente degli Stati Uniti. Ai nostri microfoni ne aveva parlato nei minimi dettagli: Trump le avrebbe fatto visitare il suo appartamento ma lei si sarebbe trattenuta solo quindici minuti per "non dare l'idea di essere una donna facile". Due giorni più tardi l'avrebbe raggiunta mentre era nell'appartamento di un amico. Il tempo di una cena poi la nota showgirl avrebbe preso l'aereo che l'ha riportata in Italia: "Gli promisi che lo avrei richiamato al mio ritorno in America ma non l’ho più richiamato. Era trascorso troppo tempo", spiegò ai microfoni di Fanpage.it.

Oggi Lory Del Santo accetterebbe il corteggiamento di Donald Trump. Nell'intervista rilasciata a Giorgio Lauro, la showgirl ha fatto sapere che oggi non direbbe di no al Presidente degli Stati Uniti d'America, anche perché – sotto il profilo estetico – ritiene sia ancora più affascinante rispetto a quando era più giovane: "Oggi che è dimagrito è più bello di prima, qualche tempo fa era più ‘gozzone’, ora sembra molto magro ed è molto bello". Ma questo non è l'unico motivo per cui oggi accetterebbe di lasciarsi corteggiare da Trump: "Non si dice mai di no ad un uomo di una certa età molto intelligente, non si rinuncia a dei rapporti intercontinentali che possono aumentare le tue conoscenze”.