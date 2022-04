L’ex naufrago Davide Di Porto: “Oggi vivo di espedienti, cerco nell’immondizia oggetti da vendere” Davide Di Porto, naufrago dell’Isola dei Famosi nel 2010, ha raccontato in un’intervista il suo difficile presente, dopo essere stato tagliato fuori del mondo delle televisione e aver abbandonato quello dei film a luci rosse.

A cura di Elisabetta Murina

Davide Di Porto è stato un concorrente dell'Isola dei famosi nel 2010, quando il reality andava ancora in onda su Rai1 ed era condotto da Simona Ventura. Originario di Roma, all'epoca era personal trainer di professione e aveva conquistato il pubblico con i suoi modi di fare spontanei e diretti. Poco dopo l'avventura in Honduras aveva continuato la carriera nel mondo della tv, con qualche apparizione nei salotti dei talk show. Una popolarità che, però, non è durata a lungo. Ora la sua vita è completamente diversa, come ha raccontato in una recente intervista al settimanale Nuovo: "Campo di espedienti e cerco nell'immondizia oggetti da vendere".

Il presente di Davide Di Porto

Oggi Davide Di Porto ha abbandonato il mondo della televisione e dei film a luci rosse, nei quali si è cimentato per guadagnarsi da vivere negli anni successivi alla sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Non è più riuscito a lavorare come personal trainer e a raccontato a Nuovo come prova a guadagnarsi da vivere:

Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo, non è l'ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare. E non mi vergogno a dirlo: oggi campo di espidenti e cerco nell'immondizia oggetti e cose da vendere.

"La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato"

L'ex naufrago non ha poi nascosto una certa rabbia nei confronti del mondo della televisione, che accusa averlo "gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato". Nonostante questo, però, non ha comunque intenzione di arrendersi, convinto di avere ancora tanto da raccontare al pubblico:

La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento!

Di Porto non ha risparmiato nemmeno una frecciatina all'Isola dei Famosi, il reality che gli ha dato popolarità ormai più di 10 anni fa. In particolare, l'ex naufrago sembra non essere d'accordo con alcune scelte nel cast di quest'anno: