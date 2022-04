Era la Venere Bianca, l’ex pornostar a 63 anni oggi ha una palestra: “Le donne oggi? Sono involute” L’ex pornoattrice si racconta oggi che ha smesso con il mondo dell’hard: “Dopo una vita a lavorare con gli uomini, oggi lavoro solo con le donne”.

Si chiama Manuela Falorni, ma forse qualcuno la ricorda certamente con il suo nome d'arte: la Venere Bianca. Ex pornostar, Manuela era, mora com'è stata, la nemesi delle bionde come Moana Pozzi e Selen. Oggi che ha 63 anni si è reinventata nel mondo del fitness. Al Corriere Fiorentino, lei che è di Fucecchio, racconta: "Ho cominciato a fare porno all'età in cui normalmente si smette di far carriera. Poi, ho iniziato a lavorare nel fitness a 60 anni, l'età in cui le altre vanno in pensione. Sono stata tardiva in tutto". Il passaggio non è stato immediato. Il porno lo aveva lasciato per aprire un'edicola e, ora, ha deciso di aprire una palestra per sole donne. La personal trainer è lei.

Il mondo del porno a quasi 40 anni

Nel mondo del porno ci è entrata molto tardi e non è stato un male: "Perché i pensieri, i desideri, la conoscenza degli uomini, si era già formata. Li ho sempre amati molto i maschi. Ero portata verso di loro, e verso il sesso. Ma se entri nel porno troppo giovane, come accede oggi, ti fai un’idea dell’uomo e del sesso che è deviata, non è reale". E su come si amano gli uomini rivela:

L'uomo vero lo scopri se condividi i suoi fantasmi: negli anni Novanta l’uomo che andava in un locale hard o si noleggiava una videocassetta, era più autentico, più carnale di quello che oggi torna a casa dalla fidanzata e si guarda un video su internet. Una ragazza che si approccia troppo giovane fa un’esperienza del sesso diversa dalla realtà.

Sul mondo delle donne, invece: "Si sono involute, non evolute. La donna ha perso l'importanza". Ma il mondo del porno oggi non è più lo stesso:

È più sporco, più falso. Mi viene il magone quando vedo certe scene di sesso blasfemo. Quello non è sesso, è una roba che fa paura solo a pensarci. Il porno oggi è solo una roba usa e getta, si fa un film in tre giorni, mica come ai miei tempi quando c’era una ricerca maniacale delle location. Per girare “Carmen” a Budapest ho recitato nello stesso set del Gobbo di Notre Dame, con le stesse scenografie della cattedrale. Il mio film più famoso, Doom Fighter, dove interpretavo una Lara Croft hard, è costato un miliardo e due mesi di post produzione. Oggi per un film ti danno 500 euro, manco fosse una marchetta.

Due matrimoni, uno con l'ex di Anna Oxa

Manuela Falorni ha avuto un primo matrimonio da cui è nato il suo unico figlio, Antonio (che oggi ha 37 anni) e poi si è risposata con Franco Ciani, l'ex marito di Anna Oxa:

Ci siamo conosciuti al Festival di Sanremo. Lui era il produttore e il manager di Fiordaliso, scriveva le canzoni per lei. L’estate dopo Sanremo, Fiordaliso prendeva sempre casa qui al Forte dei Marmi e da qui partiva per fare serate in tutta Italia. Lui si rompeva a stare da solo e un giorno gli venne in mente di quella modella belloccia che gli avevano presentato tempo addietro, per dei videoclip musicali con Zucchero e Mariella Nava. Ero io. Chiamò questi della casa di produzione, stavano a Massa e gli chiese il mio numero: mi voleva per divertirsi un po’ e invece c’è rimasto fregato. Siamo rimasti insieme fino a tre anni fa.

Al nuovo amore non ci pensa, la vita adesso va a gonfie vele: "Ho una palestra, faccio la personal trainer e lavoro solo per le donne. Dopo tanti anni a lavorare solo per gli uomini. E sono single: ho 63 anni e non ho voglia di mettermi un vecchio in casa. Potrei ancora permettermi di stare con un quarantenne ma mi sentirei a disagio. Magari se mi trovo un bel cinquantenne…".