L’eredità al posto di Reazione a catena, quando tornerà in TV Marco Liorni: “Non ho ansia, ce la metto tutta”

Marco Liorni si prepara a tornare in tv. Da lunedì 20 ottobre andrà in onda prima del Tg1 delle 20. Dunque, la nuova edizione de L'eredità prenderà il posto di Reazione a catena, programma condotto da Pino Insegno. Per Liorni è il terzo anno consecutivo al timone della trasmissione di Rai1 e lo affronta con serenità: "Non ho ansia, la cosa da fare è sempre la stessa, mettercela tutta".

L'eredità torna su Rai1 lunedì 20 ottobre: le novità. Il conduttore, in un'intervista rilasciata a AdnKronos, ha svelato che nella nuova edizione de L'eredità in onda dal 20 ottobre, ci sarà anche un nuovo gioco che si chiama "un, due, tre quella!". Consiste nell'indovinare una parola, basandosi su tre indizi dati dal conduttore: "È legato al fatto che tante volte si ha una parola sulla punta della lingua che però non sovviene". E sugli ascolti, ammette che in fondo tutti danno un peso a quei dati perché indicano se si sta lavorando in una direzione che incontra i gusti del pubblico o meno. Tuttavia, la priorità resta sempre quella di non perdere la gioia di fare il proprio lavoro.

Marco Liorni commenta il successo de La ruota della fortuna. Il conduttore de L'eredità ha commentato il successo de La ruota della fortuna. Dal canto suo non lo ritiene poi così inatteso: "Me lo aspettavo". Ha aggiunto che era evidente sin dal ritorno in tv, che il quiz condotto da Gerry Scotti funzionasse e che potesse andare bene anche in altre collocazioni in palinsesto, come è stato nell'access prime time. Una cosa, però, è certa. Marco Liorni non ha alcuna intenzione di prendere il posto del programma Affari Tuoi di Stefano De Martino nell'access prime time di Rai1: "L'Eredità sta bene dove sta". Dunque, per assistere alla nuova edizione de L'eredità occorrerà attendere lunedì 20 ottobre alle ore 18:40. L'ultima puntata di Reazione a catena andrà in onda domenica 19 ottobre.