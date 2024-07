Leopoldo Mastelloni: “Ho pensato al suicidio, sono depresso. La pensione da 1200 euro non basta”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Leopoldo Mastelloni è tornato a parlare delle difficoltà economiche che sta sperimentando a 79 anni. L'attore e cantante ha confidato di lottare contro la depressione, di trascorrere gran parte del suo tempo a letto e di avere pensato di togliersi la vita. Gli hanno staccato la corrente elettrica e il suo frigorifero è vuoto perché il cibo costa troppo.

Leopoldo Mastelloni confida di avere pensato al suicidio

Leopoldo Mastelloni, intervistato da Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, è tornato a parlare del momento di difficoltà che sta attraversando. Ha confidato di avere pensato al suicidio: "Mi ha salvato la vigliaccheria o la fede, chi lo sa. Perché io credo, prego e non voglio andare all’inferno". Ma continua a vedere nella morte un sollievo: "La desidero. Ma senza soffrire e senza andare all’inferno, sennò mi sarei già ammazzato". L'attore ha aggiunto: "Sono depresso e non ho vergogna di dirlo. Sto a letto per ore, non esco, cerco di non incontrare gente".

La pensione, la corrente elettrica staccata e il frigo vuoto

Leopoldo Mastelloni ha dichiarato di percepire una pensione di "circa 1.200 euro". Il settantanovenne ha raccontato che questa cifra non è sufficiente per vivere dignitosamente:

Sto da amici e la casa è in centro, qui a Roma, però i soldi servono tutti per l’affitto, non posso andare sotto ai ponti. Non mi ospitano gratis. Vivo solo, non ho amanti, però col mercato libero mi è arrivata una bolletta della luce da 1.800 euro, ho dovuto pagarla per forza, mi hanno staccato la corrente. Il frigo è sempre vuoto. Un chilo di pesche costa 8 euro, la pasta è arrivata a 2.

Così, riesce a permettersi solo un panino a pranzo e uno a cena. Infine, ha raccontato che nel corso della sua carriera ha guadagnato dei soldi, che tuttavia avrebbe investito nel teatro: "Nei miei spettacoli c’erano luci, costumi, scenografie".