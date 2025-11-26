La malattia di Judi Dench si è aggravata: “Non ci vedo più e ho perso la mia indipendenza”

Judi Dench ha una degenerazione maculare legata all’età. La diva ha raccontato: “Non posso uscire di casa senza che qualcuno mi accompagni. Non riconosco più neanche i miei amici”.

L'attrice Judi Dench oggi ha 90 anni e in un'intervista ha parlato dei problemi di salute che hanno fortemente limitato la sua vita. La diva, protagonista di innumerevoli pellicole di successo da Shakespeare in Love ai film di James Bond, ha spiegato che la sua vista è peggiorata drasticamente, tanto da non riuscire più a riconoscere gli amici più cari. Judi Dench ha una degenerazione maculare legata all'età.

Judi Dench, nel corso di un'intervista rilasciata a ITV News, ha spiegato perché da tempo non appare più agli eventi pubblici né presenzia nei programmi televisivi: "Non ci vedo più. Vedo la silhouette, ma non riesco a riconoscere nessuno. Non riesco a leggere, a guardare la televisione". Poi ha proseguito nel suo racconto, confidando che la sua malattia ha anche limitato la sua indipendenza: "Non posso più uscire di casa senza che qualcuno mi accompagni. Ho perso la mia indipendenza".

Judi Dench nel film Shakespeare in love

La diagnosi nel 2012. Da allora la sua vista è peggiorata. Judi Dench per alcuni anni ha continuato a fare il suo lavoro di attrice, modificando il suo approccio alla sua arte. Nel 2021, nel corso di un evento, spiegò che era stata costretta a trovare un modo per superare gli ostacoli della malattia:

Ho dovuto trovare un altro modo per imparare le battute. Me le faccio ripetere più e più volte da alcuni cari amici. Quindi le sto imparando attraverso la ripetizione, spero solo che la gente non se ne accorga.

Per lei è stato un cambiamento importante, perché – quando ancora la malattia non si era manifestata – aveva sempre trovato estremamente facile imparare le sue battute e restituirle nel modo più espressivo possibile. Il suo compagno David Mills le è stato vicino in questi anni: "Quando pranziamo taglia il cibo per me perché io non riesco a vederlo nel piatto". Nonostante l'amore per la recitazione sia rimasto intatto, la carriera di Judi Dench ha subito una brusca frenata nel 2022 con l'aggravarsi della malattia. Tuttavia, di recente è stata protagonista di uno spot natalizio.