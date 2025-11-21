Kathleen Turner parla della sua malattia: “Sono su una sedia a rotelle a causa dell’artrite reumatoide”

Kathleen Turner, nota per film come Brivido caldo, L'onore dei Prizzi e Il giardino delle vergini suicide, è riapparsa in pubblico in questi giorni. La 71enne ha presenziato a un evento benefico presentandosi su una sedia a rotelle. Raggiunta dai giornalisti, ha parlato della sua malattia. L'attrice ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando, 35 anni fa, le è stata diagnosticata l'artrite reumatoide, una malattia autoimmune cronica e infiammatoria che colpisce le articolazioni.

Kathleen Turner da 35 anni è malata di artrite reumatoide. L'attrice, intervistata dal DailyMail mentre presenziava a un evento benefico che si è tenuto all'hotel Plaza a New York, ha spiegato: "Sono su una sedia a rotelle perché 35 anni di artrite reumatoide mi stanno presentando il conto. Ma sono qui". Tuttavia, ha aggiunto che non si sarebbe mai perso l'evento organizzato da Citymeals on Wheels, un'organizzazione che si occupa di fornire un pasto caldo a chi non può uscire di casa, come ad esempio gli anziani che non hanno una famiglia su cui contare. Sono più di trent'anni che la star hollywoodiana sostiene attivamente queste iniziative benefiche.

Kathleen Turner nel 1986

Come convive con i sintomi della malattia. L'attrice, nel corso della sua carriera, ha vinto due Golden Globe per il film con Michael Douglas All'inseguimento della pietra verde e il film con Jack Nicholson L'onore dei Prizzi e una candidatura all'Oscar per il film con Nicolas Cage Peggy Sue si è sposata. Nonostante abbia lavorato come attrice fino a un paio di anni fa, oggi è costretta a rallentare. Quando le è stato chiesto come stia gestendo i sintomi della malattia nella quotidianità, l'attrice ha dichiarato che preferirebbe non doverli affrontare affatto e ha sottolineato quanto possa essere complicato convivere ogni giorno con il dolore cronico.