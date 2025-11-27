Dick Van Dyke a un passo dai 100 anni: “È mia moglie che mi tiene attaccato al presente. Non temo la morte”

È uno dei volti più noti di Hollywood, protagonista di pellicole che hanno segnato la storia del cinema e conosciuto per la sua verve che a quasi 100 anni sembra essere ancora intatta. Dick Van Dyke è un mito vivente e facendo un bilancio della sua vita, dice di non temere la morte, anzi, di essere pronto al momento in cui arriverà. Lo racconta in un'intervista a People, a qualche settimana dal suo centesimo compleanno, che celebrerà il 13 dicembre.

Dick Van Dyke e il timore della morte

"Mi sento davvero bene per essere uno che ha cento anni" ha detto l'attore, che in molti ricorderanno per essere stato lo spazzacamino Bert nel film di Mary Poppins, insieme a Julie Andrews, ma anche nei più recenti film della saga Una Notte al Museo, o ancora per il personaggio tv di Un detective in corsia, e continua dicendo: "A volte ho più energia, altre meno, ma non mi sveglio mai di cattivo umore", un ottimo risultato per un uomo che sta per compiere cent'anni e che ad oggi continua a ridere, cantare e ballare nella sua villa a Malibù, come racconta alla testata americana, portando avanti quello che ha sempre fatto, anche lontano dalla macchina da presa. Nel pensare al momento in cui non ci sarà più, l'attore non ha paura:

La fine della mia vita è molto più vicina. Quando arriva il momento, arriva. Non ho alcuna paura della morte, per qualche ragione. Non so spiegare perché, ma è così. Ho avuto una vita così piena e entusiasmante che non posso lamentarmi.

L'amore con Arlene Silver di 46 anni più giovane

Eppure, nonostante il carattere sempre gioioso, la possibilità di scegliere i progetti a cui fare parte, il successo ottenuto con la sua carriera tra cinema e televisione, Van Dyke ritiene che a tenerlo ancora attaccato alla vita è sua moglie, la truccatrice Arlene Silver. I due hanno 46 anni di differenza, si sono sposati il 29 febbraio 2012 quando lei aveva appena 40 anni e lui 86, la cerimonia si è svolta in una cappella vicino alla sua casa a Malibu, ma quel giorno i quattro figli dell'attore decisero di non prendere parte all'evento. "Mi sono sposato d'impulso" raccontò in un'intervista e dichiarò di essere rimasto incantato dalla sua bellezza una volta incontrata nella sala verde degli Screen Actors Guild Awards, decise quindi di assumerla come sua truccatrice e nel 2010 nacque la loro storia. Intervistato da People per il suo compleanno, quindi, l'attore è a lei che associa la sua vitalità: