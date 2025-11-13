Joe Bastianich: “Ho sempre odiato la povertà, oggi non ho bisogno di lavorare”

I soldi gli hanno cambiato la vita. Joe Bastianich non ha dubbi. L'imprenditore ha parlato spesso delle sue umili origini. La sua famiglia, emigrata dall'Italia, ha conosciuto la vera povertà e il duro lavoro. Così, quando la vita è cambiata e Bastianich ha iniziato a guadagnare è stato di certo un sollievo. Nel suo show "Money" punta il dito contro i pregiudizi che da sempre accompagnano il denaro.

Per Joe Bastianich i soldi non sono lo sterco del diavolo. Lo ha chiarito in un'intervista rilasciata a Leggo. Nel suo spettacolo cerca di smontare i pregiudizi e i sensi di colpa con cui in molti si approcciano al vile denaro. La sua visione è molto semplice. I soldi sono uno strumento per ottenere ciò di cui si ha bisogno: "Io non ho problemi a dire che ho sempre odiato la povertà".

L'imprenditore e il suo rapporto con il denaro. Joe Bastianich ritiene che una delle sue più grandi fortune sia stata quella di comprendere sin da giovanissimo il valore dei soldi. Gli è stato subito chiaro che per ottenere la libertà che desiderava doveva lavorare e mettere da parte un gruzzoletto. E adesso che è adulto può godere dei frutti di questo modo di pensare: "Se non ho bisogno di lavorare, è perché ho sempre pensato così".

I sacrifici e la povertà vissuti durante l'infanzia. Joe Bastianich non dimentica le sue origini. È cresciuto con la nonna e la madre, due donne forti che si sono rimboccate le maniche per non fare mancare niente alla loro famiglia. Emigrate in America, gestivano una piccola trattoria, ma i soldi non bastavano mai. Il lavoro era una costante per tentare di uscire da quella situazione. L'imprenditore ha spesso dichiarato che le difficoltà vissute durante la sua infanzia hanno instillato in lui una frustrazione e una rabbia che poi sono servite per dargli lo slancio necessario a costruire la sua vita attuale.