Guendalina Tavassi: “Barbara D’Urso non mi sembra affranta, spero sia stata una sua scelta” Fanpage.it ha raggiunto Guendalina Tavassi, altra ex opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso. “L’ho sentita e non mi è sembrata affranta, ero più dispiaciuta io”, ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello.

A cura di Stefania Rocco

A pochi giorni dalla notizia dell’uscita di Barbara d’Urso da Pomeriggio5, Fanpage.it ha contattato Guendalina Tavassi, altra ex opinionista dei programmi della conduttrice. “L’ho sentita e non mi è sembrata affranta. Anzi, ero più dispiaciuta io”, ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello, per anni vicina alla presentatrice nelle sue trasmissioni, “Mi auguro trovi lo spazio che merita. Una televisione senza Barbara, non è televisione”.

Barbara d’Urso, Mediaset l’ha ufficializzato con un comunicato, non condurrà più Pomeriggio5. Cosa ne pensi?

È stato uno shock. Ho cominciato a lavorare in tv come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara d’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista in grado di passare dagli argomenti cosiddetti “trash”, che intrattengono, alla cronaca nera con un modo che è solo suo, televisivamente parlando. Non mi sono piaciute tutte le cattiverie sul suo conto. Barbara arrivava a Mediaset all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi all’ora di cena, a volte addirittura a notte fonda. Se non fosse stata una sua scelta, sarebbe terribile avere fatto fuori una professionista di questo tipo dopo una vita dedicata a Mediaset.

Come avevi vissuto il fatto che gli opinionisti delle sue trasmissioni fossero stati gradualmente ridotti?

Non credo sia stata una sua scelta, penso fosse soprattutto una questione di costi. Per fortuna, nel mio caso, hanno continuato a chiamarmi per ogni talk dedicato ad argomenti a me affini ma hanno eliminato tantissime altre persone. Credo avessero abbassato di molto il budget di certe trasmissioni.

Credi ai rumors secondo i quali non godesse più del supporto dei vertici Mediaset?

Non credo. Mi auguro davvero abbia deciso di riposarsi, dopo avere fatto così tanto, e che la rivedremo presto su Tv8.

E se dovesse davvero arrivare Myrta Merlino a Pomeriggio5?

L’ho letto anch’io ma se dovesse davvero arrivare una nuova conduttrice, dovrebbero cambiare nome al programma. Pomeriggio5 è Barbara d’Urso.

Si percepisce il tuo affetto nei suoi confronti.

L’ho sempre stimata anche se abbiamo avuto degli screzi. Pensa che uno dei figli di Barbara era in classe con me al liceo Falconieri. Tutti e due i figli erano dei ragazzi umilissimi. Uno dei due partì addirittura per Londra per lavorare come cameriere. Ricordo che rimasi sorpresa: il figlio di Barbara d’Urso che va all’estero per fare il cameriere. Lei è così: gli ha insegnato che le cose bisogna sudarsele, anche se si arriva da una condizione di privilegio. Una volta, appena uscita dal Grande Fratello, me ne andai durante la diretta della sua trasmissione perché era intervenuta telefonicamente una persona vicina al mio ex. Lei si arrabbiò, ma poi dietro le quinte ci chiarimmo. Un’altra persona non mi avrebbe mai più permesso di partecipare al programma.

L’hai sentita dopo il comunicato stampa di Mediaset?

Le ho mandato un messaggio e mi ha carinamente risposto.

Era dispiaciuta?

No. Mi ha ringraziato e mandato un bacio, ma non mi sembrava affranta. Sono più dispiaciuta io, anche se continuo ad augurarmi sia stata una sua scelta e che la rivedremo presto a condurre un altro programma che le offra tutto lo spazio che merita. Barbara è nata per fare questo e una tv senza di lei per me non è televisione.

Le tue parole sembrano sconfessare quelli che sostengono abbia un carattere complesso.

Quello è vero, non ha un carattere semplice. Ma non sarebbe arrivata dov’è arrivata se fosse stata una persona con poco polso o poco carattere. Quello è un covo di leoni.