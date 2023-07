Barbara D’Urso fuori da Mediaset, l’ira della sorella Daniela sui social: “Facciamo rumore” Dopo la notizia dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset, sua sorella Daniela ha deciso di manifestare il suo disappunto sui social. Nel post pubblicato si lascia intendere che, in realtà, la scelta da parte dell’azienda non sarebbe stata concordata.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia dell'allontanamento di Barbara D'Urso da Mediaset è risuonata in un caldo pomeriggio d'estate, quando dall'azienda è giunto un comunicato nel quale si dichiarava che la conduttrice non sarebbe più stata al timone della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Non sono mancati i commenti più disparati, tra cui spicca quello di Daniela D'Urso, la sorella del noto volto tv, che ha mostrato il suo completo disappunto sui social.

Il commento di Daniela D'Urso

"Solidarietà e facciamo rumore, c**o" scrive Daniela D'Urso sia su Instagram che su Twitter, pubblicando una foto in cui abbraccia sua sorella Barbara. Quanto scritto fa pensare che la decisione di Mediaset di allontanare la conduttrice, il cui contratto sarebbe in scadenza il prossimo dicembre, non sarebbe stata concordata e che si sia trattato di una scelta imposta, comunicata in un momento in cui la D'Urso non è nemmeno in onda, visto l'inizio della versione estiva del programma da lei condotto.

Svariati i commenti sotto al post in questione, in cui in molti manifestavano il loro disappunto e soprattutto una certa sorpresa nel sapere che questo addio sia avvenuto in modo così distaccato. In un altro post, Daniela scrive: "Grazie a tutti per la solidarietà, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore".

Il futuro di Pomeriggio Cinque

Nel frattempo già si vocifera chi potrebbe prendere il suo posto nello spazio pomeridiano di Canale 5 e si parla, infatti, di Myrta Merlino, che ha ormai lasciato La7. Una rivoluzione vera e propria, quindi, che arriva dopo anni in cui la permanenza di Barbara D'Urso sulle reti Mediaset sembrava che fosse sempre messa in discussione, per poi assistere alla puntuale smentita da parte della diretta interessata. Ora, con il comunicato ufficiale siglato dall'azienda, non c'è nulla che la conduttrice possa spiegare. Il suo silenzio nelle ultime ore, d'altra parte, è piuttosto eloquente.