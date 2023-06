Gabriele Cirilli crede in Dio: “Santità non vuol dire essere perfetti” L’attore e imitatore è il protagonista della copertina del settimanale “Credere” e racconta in un’intervista il suo rapporto con la Fede: “Mi sono avvicinato grazie ai miei genitori”.

Gabriele Cirilli è uno dei grandi protagonisti della televisione degli ultimi anni. Dopo il periodo d'oro degli anni 2000, si è rilanciato grazie a "Tale e Quale Show" e adesso è in onda sul Nove con il comic show "Only Fun". Al settimanale "Credere" ha raccontato della sua fede cristiano cattolica, ereditata dai genitori: "Mio papà era un uomo tanto buono: è un peccato, davvero, che non ci sia più perché il mondo ha bisogno di persone di cuore come lui. Mia mamma poi è stata una credente vera, ma non a parole: nella praticità, nell’esercizio stesso della vita".

Le parole di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli prosegue nella sua testimonianza, fondamentale nel suo percorso è stato l'incontro di un parroco, padre Egidio: "Lo conobbi in oratorio, quando ero giovane, e da lì non l’ho più lasciato: lui è stata una luce per me, lo considero il mio secondo padre. Ormai è morto, ma è stato lui ad avermi dato la Comunione, cresimato, sposato, ha pure battezzato mio figlio e ha celebrato i funerali dei miei genitori. È stato sempre presente nella mia vita. Di lui mi piaceva la sua semplicità: credeva, senza remore. Se gli domandavi perché Dio esiste, lui ti guardava stupito dicendo: “Perché è così!". La fede mi ha sempre accompagnato, aiutandomi sia nei momenti bui, sia in quelli felici".

"In questo momento sembra quasi che il male stia prevalendo"

Senza troppo andare in profondità, Gabriele Cirilli analizza il momento attuale con la guerra tra Russia e Ucraina ancora in corso: