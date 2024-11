Furkan Palali: “A Ballando sacrifico il sonno per le performance. Ho allontanato gli invidiosi del mio successo”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Furkan Palali è uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, nonché uno degli attori turchi più amati del momento, dopo aver prestato il suo volto per interpretare Fikret in Terra Amara, una delle soap turche più seguite, che ha incrementato ancor di più il fenomeno venutosi a creare attorno al genere dei cosiddetti "dizi" che hanno fatto impazzire il pubblico.

L'esperienza a Ballando con le stelle

Non è ancora tra i più bravi ballerini del parterre di Milly Carlucci, ma senza dubbio è uno dei concorrenti che si impegna di più, tanto che nell'ultima puntata dello show di Rai1, ha conquistato la giuria e sono fioccati anche voti piuttosto alti: "Sono abbastanza felice. Mi sto divertendo e sto imparando. Più fai esperienza, più cresci" racconta a Repubblica. L'attore si è immerso totalmente in questa esperienza, tanto che ha rinunciato anche ad alcune abitudini pur di figurare al meglio:

Sto facendo qualcosa che non ho mai fatto prima. In realtà sono coraggioso. Quando sono coinvolto in un progetto in cui credo, faccio tutto quello che posso, mi ci dedico completamente. Mi stanco molto. Ma i risultati sono buoni. Anche se commetto degli errori, cerco di minimizzarli. Sacrifico il sonno, il divertimento e la vita privata perché voglio mostrare buone performance sia al pubblico che alla giuria.

La passione per la recitazione

Laureato in ingegneria geologica, appassionato di basket, non aveva mai considerato la recitazione fin quando non si è trovato per la prima volta su un palcoscenico: "In realtà, fino alle prove del mio primo spettacolo teatrale, non sapevo che mi sarei innamorato di questa professione". Da lì, poi, l'inizio della sua carriera di attore e il ruolo che gli ha dato finora più popolarità, quello di Fikret in Terra Amara di cui ha provato a spiegare il successo:

Penso che di Fikret si apprezzi il fatto di essere abbastanza coraggioso da gettarsi nella mischia per proteggere i suoi cari. È giusto, passionale quando ama, si sacrifica. E, come ogni essere umano, può sbagliare. Non siamo tutti così? Commettiamo errori. C’è chi impara da essi, altri continuano a commetterli, qualcuno cambia e altri rimangono gli stessi.

Furkan Palali in Terra Amara

Il rapporto col successo

Da quando è diventato una vera e propria star ha dovuto fare i conti anche con chi ha provato ad ostacolare quella notorietà, ma Palali ha le idee molto chiare a riguardo, ha infatti sottolineato come il successo sia stato un metro di paragone per capire chi stesse sinceramente al suo fianco e chi no:

È molto importante avere intorno chi è felice del tuo successo. È altrettanto difficile, molti li ho eliminati dalla mia vita… È fondamentale riunire persone sincere che celebrino i tuoi risultati senza gelosia. Puoi effettivamente capire chi è al tuo fianco quando hai successo. Ma ho anche amicizie solide che durano da anni

D'altra parte, l'essere riconosciuti si scontra anche con la necessità di sostenere i motivi che hanno alimentato quella notorietà: "Ricevere attenzioni, essere amati e apprezzati sono sentimenti meravigliosi. Ma devi combattere il tuo ego. Altrimenti è pericoloso. Man mano che raggiungi il successo, rimanerci e consolidare la tua posizione significa assumersi molte responsabilità. In altre parole, non si può diventare più forti senza portare i pesi sulle spalle".