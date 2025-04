video suggerito

Frank Matano sul litigio con Patrizia Pellegrini a Ne vedremo delle belle: “Non ha preso bene la mia battuta” A distanza di qualche settimana dalla fine di Ne vedremo delle belle, in un’intervista Frank Matano commenta il battibecco avvenuto con Patrizia Pellegrino nel corso di una delle puntate dello show di Carlo Conti. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano gli inizi del 2000 quando Frank Matano ha conquistato milioni di visualizzazioni con i video pubblicati su YouTube. A distanza di anni, il comico è approdato sul grande schermo, da Le Iene a Italia's Got Talent, per arrivare come giudice di Ne vedremo delle belle. Il comico, intervistato da La Stampa, parla della sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti e del suo nuovo progetto: il Baracchino, serie animata dal 3 giugno su Prime Video.

Frank Matano: "Francesco Facchinetti mi ha cercato dopo il successo su YouTube"

Il successo di Frank Matano è iniziato grazie ai video su YouTube: scherzi telefonici registrati dal salotto di casa sua. Non nasconde di aver sofferto il "panico da palcoscenico": "A me capitava anche in tv se c'era il pubblico. ‘Ma cosa ci faccio qui?'. Con l'esperienza ho imparato a controllarmi". In passato ha pensato di realizzare un suo show, precisamente nel 2020: "Avevo iniziato a scriverlo ed ero anche a buon punto. Poi è arrivato il Covid e stop. È un rumore di fondo che non mi abbandona". È consapevole, però, che non si tratterebbe della sua "comfort zone". Considera "magico" il fatto che uno dei suoi video abbia superato i 9 milioni e rivela chi lo ha aiutato a farsi conoscere da un pubblico diverso da quello di YouTube:

Mi ha cercato Francesco Facchinetti, che ancora oggi è il mio manager. E poi Gianni Benincasa, uno degli storici autori televisivi. Ma soprattutto mi ha voluto Davide Parenti a Le Iene: per quattro anni mi ha ospitato a casa sua.

Frank Matano commenta il litigio con Patrizia Pellegrini a Ne vedremo delle belle

La puntata del 5 aprile di Ne vedremo delle belle, show condotto da Carlo Conti su Rai1, aveva dato spazio a uno scontro tra Frank Matano e Patrizia Pellegrini. Quest'ultima, concorrente del programma, aveva accusato il comico di non averle mostrato rispetto: "Hai detto delle cose brutte la volta scorsa. Io ho 43 anni di carriera (…) Quando fai le battute, devi prima sciacquarti la bocca. Hai fatto una battuta offensiva". Per tutta risposta, Matano l'aveva accusato di non essere autoironica: "Ma tu mi hai dato dello stronzo. Quindi, non dirmi che io ho fatto battute volgari".

A distanza di qualche settimana dallo scontro, il comico commenta: "Era una battuta qualunque, legata alla canzone che aveva cantato, L’importante è finire: ‘Talvolta è meglio non cominciare', ho detto e lei non l'ha presa affatto bene".