Francesco Renga: “Non sapevo chi fosse Ambra, quando la incontrai fu devastante”

A cura di Daniela Seclì

Francesco Renga si è raccontato in una lunga intervista, spaziando dalla carriera alla vita privata. L'artista ha ricordato come conobbe Ambra Angiolini e ha raccontato come svolge il suo ruolo di padre con Jolanda e Leonardo. Poi, ha confidato come si prende cura dei suoi ricci.

Come è nato l'amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini

Francesco Renga ha rilasciato un'intervista a Sandra Cesarale per il Corriere della Sera. L'artista ha ricordato come ha conosciuto Ambra Angiolini. Ha spiegato che all'epoca erano due ragazzini, ma grazie a Non è la Rai, Ambra "era già un'icona". Poi, il caso li ha fatti incontrare:

Quando mi dissero: ti intervista Ambra di Non è la Rai, io che non avevo visto nemmeno una puntata del programma pensai: e chi è? Ho incontrato una ragazza brillantissima. È stato devastante: la bellezza e l’intelligenza insieme sono una bomba.

Ad affascinarlo è stata anche la romanità di Ambra. Caratteristica che ha apprezzato anche nella famiglia della sua ex compagna: "Quando sono andato a conoscere i suoi genitori, il papà mi ha aperto la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo. “A’ bello” , ha mormorato e parlava con un tono di voce così basso che non capivo niente".

I figli Jolanda e Leonardo

Della figlia Jolanda, Francesco Renga ha detto che non solo dimostra di avere talento nel canto ma è anche molto espressiva. Così, ha deciso di iscriverla a canto e pianoforte perché possa coltivare le sue passioni. Paradossalmente non è lui a dare consigli artistici a sua figlia, ma è il contrario:

Li dà lei a me ed è cattivissima…viene in studio, vuole capire, conoscere i musicisti e si arrabbia quando non seguo le sue dritte.

Jolanda vive con Ambra a Milano e vede il padre nei weekend. Leonardo, invece, vive con lui.

Francesco Renga e la persecuzione della nomea di sex symbol

Il primo a fargli notare che era "troppo bello" fu Vasco Rossi nel 2005. Francesco Renga, tuttavia, assicura di non essersi mai percepito come avvenente:

Questa storia del sex-symbol mi perseguita. So di saperci fare con le persone perché forse ho un bel sorriso, mille argomenti di cui parlare, sono divertente… ma alla bellezza non ci avevo mai pensato. I ricci? Mi chiedo: ma come possono essere ancora scuri? Boh… credo sia genetica.

Poi, ha spiegato come si prende cura dei suoi capelli: "Meno li tocchi e meglio è. Bisogna lavarli al massimo due volte alla settimana, ovviamente con prodotti ottimi. La mattina basta bagnarli appena appena, rinvigorirli un po’ con le mani e si è pronti per uscire".