Ferragni “vecchia befana” e Fedez “mezzo marito”, Vittorio Sgarbi precisa: “Ero di cattivo umore” Il critico smentisce se stesso sui contenuti dell’intervista pubblicata a luglio 2021: “Ero di cattivo umore”. E attacca Roberto D’Agostino: “Quel figlio di p…, è tutta colpa sua”.

Vittorio Sgarbi ritratta dopo il grande clamore che hanno avuto le sue dichiarazioni su Chiara Ferragni ("vecchia befana con gli zatteroni") e su Fedez ("mezzo marito"). In una nuova intervista a Mowmag ritratta le sue dichiarazioni rilasciate nel luglio 2021: "Rileggendo le mie dichiarazioni sui Ferragnez, mi sono stupito di me stesso: non mi riconosco. Mi viene da dire che quel giorno devo essere stato davvero di cattivo umore. Nutro grande ammirazione per loro, tant’è che ho inserito lei nella mostra su Botticelli che feci al Mart di Rovereto. “Vecchia befana” e “mezzo marito”? Chissà perché l’ho detto… "

Vittorio Sgarbi smentisce se stesso

L'intervista di Mowmag, realizzata a luglio 2021 e ripresa per i suoi 70 anni, ha avuto nuova linfa per quelle dichiarazioni così astiose pronunciate all'indomani del ddl Zan. Almeno è così che se la spiega il critico d'arte:

In quel periodo stavano sostenendo il Ddl Zan, come hanno poi continuato a fare, Ddl a cui io sono da sempre fortemente contrario. Mi infastidiva molto la loro posizione politica a favore di Zan, perché sembrava che proprio volessero far passare chiunque ne fosse contrario per una sorta di Zulù. Invece, ci sono molti motivi per cui è possibile opporsi al Ddl Zan, senza per questo essere retrogradi della peggior specie.

Il critico contro Roberto D'Agostino

Ma Vittorio Sgarbi proprio non ce la fa a stare lontano dalla rissa, anche a distanza. Così, in una sorta di remake di quel clamoroso scontro nello studio televisivo con Giuliano Ferrara, tira in ballo il patron di Dagospia, Roberto D'Agostino: