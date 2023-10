Fabio Fazio: “Non sono scappato di nascosto dalla Rai. Salvini ha firmato l’uscita” Il conduttore parla a pochi giorni dal ritorno di Che Tempo Che Fa sul NOVE, dal 15 ottobre. Sull’addio alla Rai: “È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa”. Ma precisa: “Non sono un martire”.

A cura di Andrea Parrella

Manca una settimana esatta al ritorno di Che Tempo Che Fa, per la prima volta dopo vent'anni non più in Rai. Fabio Fazio riparte da NOVE, la rete Discovery dove andrà in onda il contenitore domenicale, con molti elementi confermati e alcune novità. Fabio Fazio, dopo il lungo silenzio degli ultimi mesi, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato, per la prima volta, del suo addio alla Rai: "È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto".

La trattativa con Discovery

Fazio ha spiegato la dinamica che era stata già resa nota dal conduttore, specificando che il mancato rinnovo dipenda sostanzialmente dal silenzio della Rai che nelle stesse settimane si avviava al rinnovo dei vertici: "A quel punto – spiega Fazio – cominciò la trattativa con Discovery. Lo scrissero i giornali, in Rai lo sapevano tutti: non sono scappato di nascosto col favore dell’oscurità. Semplicemente non si è fatto vivo nessuno e dunque ho capito che la storia finiva lì". Ma aggiunge:

Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto. È chiaro che questo lavoro si fa se si è voluti, e se si è utili.

Nessun commento sul suo cachet (qui le ipotesi sul suo guadagno), ma un semplice fatti miei, ora che avendo a che fare con un privato non deve più rendere conto dei suoi guadagni: "Mi hanno sempre chiesto quanto guadagnavo in Rai; non mi hanno mai chiesto quanto ho fatto guadagnare alla Rai". Sul sevizio pubblico il conduttore specifica come l'accezione di "pubblico" stia andando sempre più verso la sparizione, in favore del concetto di governativo: "Una grande perdita". Nega inoltre di sentirsi martire: "Ho detto che vado in un’azienda in cui mi sento benvoluto, a fare un lavoro ben pagato".

Il commento su Salvini e Meloni

Tra i suoi principali "avversari" dal punto di vista mediatico c'è sempre stato l'attuale ministro Matteo Salvini, che salutò lui e Luciana Littizzetto all'indomani della notizia dell'accordo con Discovery con un sardonico "Belli ciao". Fazio ha commentato: "Ha firmato l'uscita". E su Meloni: "Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile".

Che Tempo Che Fa, novità e primi ospiti

Il 15 ottobre ripartirà Che Tempo Che Fa. Tra le novità, oltre al già annunciato ingresso di Ornella Vanoni, ci sarà la presenza fissa di Ubaldo Pantani e per la prima puntata ci sarà Patrick Zaki tra gli ospiti, oltre a una sorpresa possibile che non è stata ancora annunciata.