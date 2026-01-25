Enrico Montesano: “La vecchiaia è bella ma dura poco. Zalone? Si parla più degli incassi che del film”

L’attore è alla soglia degli 81 anni che festeggerà quest’anno. In un’intervista ha ripercorso la sua carriera, tra errori e successi.

Enrico Montesano ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della sua carriera in un'intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini nel programma di Rai Radio 2 Maschio Selvaggio. L'attore ne ha approfittato anche per smentire alcune leggende metropolitane sul suo conto. Ad esempio, ha assicurato che – al contrario di quanto si dice – non ha mai litigato con Gigi Proietti. L'ottanenne si è espresso anche sul tempo che passa: "Da una parte aiuta il tempo che passa, perché sublima certe cose, smussa certe asperità, ma da un’altra parte tu dici ‘La vecchiaia è bella, peccato che duri poco'".

La carriera di Enrico Montesano. L'attore ha smentito di avere avuto un rapporto conflittuale con il collega Gigi Proietti: "Questa è una leggenda metropolitana. Se vi fa piacere con Gigi Proietti abbiamo litigato, ma non è vero, non abbiamo litigato mai. C'era una sana rivalità". Ha ricordato, poi, il quadro in cui si è sviluppata la sua carriera: "Io sono un comico di mezzo. Sopra di noi c’erano Mastroianni, Sordi, Manfredi, Tognazzi e Gassman…era dura sfondare". Oggi ritiene di avere fatto uno sbaglio a non accettare di ripetere l'esperienza di Fantastico dopo l'edizione 1988-1989:

Ho fatto un errore. All’epoca per noi attori di cinema, la televisione era una deminutio. E invece Fantastico dovevo farlo anche l’anno dopo. Sarei potuto diventare un presentatore televisivo e invece ora…devo andare a fare serate di qua e di là con la valigia.

L'opinione di Enrico Montesano su Checco Zalone. L'attore si è espresso sullo straordinario successo al botteghino del film Buen Camino. È convinto che quando un film italiano incassa è una festa per tutti "perché va bene per tutto il cinema italiano". Ha confidato, tuttavia, di non avere visto il film e di aver notato che si parla più del successo negli incassi che non del progetto: "Mi piacerebbe che qualcuno parlasse di più del film e di com’è davvero, e non soltanto dei numeri".