Enrico Brignano: "Mia madre ha avuto un crollo improvviso. L'ho seppellita e ho ripreso la tournée" Enrico Brignano si racconta in un'intervista. Il comico e attore parla della sua famiglia, del legame con sua moglie Flora Canto e ricorda sua madre Anna, scomparsa lo scorso marzo.

Enrico Brignano si racconta in un'intervista. Il comico e attore ricorda il forte legame con sua madre, scomparsa lo scorso marzo, e spiega il perché abbia deciso di dedicarle il suo nuovo spettacolo. Anche in passato, quando venne a mancare suo padre, decise di continuare con la tournée: "Non ho il diritto di fermarmi, sebbene nasconda un macigno nel cuore".

Enrico Brignano: "Io e Flora Canto siamo una coppia rodata, presto ci sfideremo"

Intervistato dal settimanale Oggi, Enrico Brignano parla della famiglia che ha costruito insieme a Flora Canto. I due sono genitori di Martina e Niccolò, rispettivamente di otto e quattro anni. Sua moglie, oltre a essere la sua compagna di vita, è anche una collega. "Siamo una coppia ampiamente rodata, sebbene le nozze siano state celebrate nel 2022. Stiamo insieme da oltre dieci anni" spiega Brignano. Entrambi si esibiranno nello stesso posto e nello stesso periodo: "Presto ci sfideremo in scena a Roma negli stesso giorni, in teatri diversi. Duelleremo con allegria. Non coviamo gelosia di alcun genere. C'è forte armonia e intesa, anche sull'educazione di Martina e Niccolò".

Enrico Brignano e Flora Canto

Enrico Brignano: "Mia madre ha avuto un crollo repentino"

Enrico Brignano ha perso sua madre lo scorso marzo e di recente il comico ha scelto di dedicarle il nuovo spettacolo. "Ricordare aiuta a sopportare il senso di vuoto, che attanaglia. Mia madre si chiamava Anna, aveva 89 anni, ma li portava benissimo. Ha avuto un crollo improvviso, repentino" spiega. Quando è venuta a mancare lui era in tournée a Catania con lo spettacolo i 7 Re di Roma:

La sorte ha voluto che mamma sparisse nella notte, dopo la prima rappresentazione. Quella sera, avevo faticosamente recitato con un nodo alla gola e un'angosciosa premonizione in corpo. Sentivo che stava per accadere l'irreparabile.

A dargli la notizia è stato suo fratello: "Sono tornato immediatamente a Roma. L'ho seppellita. E ho ripreso la tournée con le due ultime tappe catanesi. Mamma era la prima fan. Avrebbe voluto che mi comportassi così". Anche quando si spense suo padre, nel 2011, si comportò nello stesso modo, dedicandogli lo spettacolo a poche ore di distanza dalla sua scomparsa. "Mi ha sempre sostenuto nella mia lenta scalata al successo e mi ha tramesso il senso del dovere e l'etica del lavoro. Non ho il diritto di fermarmi, sebbene nasconda un macigno nel cuore".