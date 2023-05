Emma Marrone: “Non ho sei dischi dei platino, ma il trend passa la qualità resta” Emma Marrone si racconta come ospite del podcast “Muschio Selvaggio”, condotto da Fedez. La cantante attraversa vari momenti della sua carriera, dai talent al nuovo album, entrando anche nel privato, ricordando il suo papà Rosario, scomparso lo scorso settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite dell'ultima puntata di "Muschio Selvaggio", il podcast condotto da Fedez, è stata Emma Marrone. La cantante si è raccontata parlando della sua carriera: "Non sono mai entrata nelle playlist importanti. Ma il trend passa, la qualità resta. Non ho 6 platini però quando apro un tour i biglietti li vendo come il pane", senza tralasciare il suo privato: "Sento mio padre attorno a me in qualsiasi cosa che faccio".

L'opinione sui talent

Il successo di Emma Marrone è iniziato con la partecipazione ad Amici nel 2009, quando è arrivata a conquistare la vittoria e a più di dieci anni di distanza da quell'esperienza dichiara:

Un talent lo consiglio, dipende da come ci si approccia: non tutti hanno una struttura. C'è chi fa il talent per fare mestiere e invece chi vuole andare alle feste. Poi c'è una selezione naturale che travolge chi non ha personalità artistica.

Attualmente, riflette la cantante, il mercato musicale è cambiato ed è anche aumentata la presenza di nuovi talenti che propongono la loro musica: "È difficile per un giovane emergere oggi, perché non escono più 5 singoli, ma 35. Per cui far crescere una carriera è complicato per i ragazzi". Non poteva mancare, poi, una menzione a Maria De Filippi che sin dall'inizio ha creduto nelle sua capacità: "Le devo tantissimo se non quasi tutto. Mi ha aiutato molto e l'ho ascoltata anche tanto. Sono rimasta incollata al suo pensiero. Una delle prime persone a cui ho mandato il Mezzo Mondo è lei”.

I tre anni di stop prima del nuovo disco

Parlando di come sia semplice, oggi, che le carriere dei giovani che si affacciano al mondo della musica possano sfumare in poco tempo, Emma racconta che dopo l'uscita del suo ultimo album, Fortuna, coincisa con l'inizio del primo lockdown, ha deciso di prendersi del tempo per capire in che direzione stesse andando la musica, prima di lavorare ad un nuovo disco:

I trend della musica cambiano, ma la personalità resta. Ho lavorato in questi tre anni con me stessa per migliorarmi. Ho ascoltato qualsiasi cosa e ho rubacchiato qui e lì, ho capito che c'erano delle cose molto vicine alla mia personalità artistica ed ecco che arriverà il prossimo disco.

Emma Marrone sulla differenza con i suoi colleghi

Alla domanda se nelle sua carriera abbia mai sofferto la competizione con qualcuno, Emma risponde sinceramente dicendo: "Sono la persona meno competitiva sulla faccia della terra. Vado spesso a vedere i concerti dei colleghi per studiare il loro lavoro dal palco allo show". Però la cantante sottolinea come ci siano ancora delle differenze nell'approccio tra i vari artisti:

Non ho mai visto una intervista dove a un collega maschio viene chiesto l'amore, il fidanzamento, se vuole i figli e invece a una donna, anche se ha una età non da Generazione Z, chiedono lo stesso dei figli.

Il ricordo di suo padre Rosario

Emma racconta anche la scomparsa di suo padre Rosario, lo scorso settembre, e descrive quello che è stato uno dei momenti più difficili della sua vita, quando ha scoperto della malattia che aveva colpito il suo papà:

Sento mio padre intorno a me in qualsiasi cosa che faccio, mi piace vedere anche dei piccoli segnali. Non è facile. Quando abbiamo scoperto il male ero a X Factor ero sfasata e mi dividevo tra il rimanere lucida in un momento in cui avrei mollato tutto.

La sua ultima partecipazione a Sanremo, infatti, è una delle cose che la cantante afferma di aver fatto per lui e non per la sua carriera: "L'ultimo anno che sono andata in gara a Sanremo l'ho fatto per mio padre, ero distrutta, ma l'ho fatto per lui. Non me ne fregava niente della classifica. Ero lì per lui e per la musica".