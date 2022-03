Elio delle Storie Tese: “Mio figlio è autistico, in Italia siamo ancora sottozero per affrontarlo” Elio, fondatore del gruppo “Elio e le Storie Tese”, ha parlato per la prima volta della sua famiglia: suo figlio Dante, di 12 anni, soffre di autismo. Una diagnosi arrivata quando era molto piccolo e per la quale l’artista ha scelto di metterci la faccia, perché sostiene che in Italia ci sia ancora tanta strada da fare.

A cura di Elisabetta Murina

Elio, fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese, in queste settimane sta attraversando l'Italia con il suo spettacolo teatrale, un omaggio a Enzo Jannacci dal titolo "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci". Un progetto che è ormai è arrivato a più di 50 tappe in tutto il Paese e che Stefano Belisari, vero nome dell'artista, rivendica con orgoglio. In un'intervista a il Corriere della Sera, il comico ripercorre i suoi esordi, la carriera e per la prima volta racconta una pagina inedita della sua vita, svelando che il figlio Dante soffre di autismo.

L'omaggio a Enzo Jannacci

Lo spettacolo che vede Elio protagonista è incentrato sulla figura di Enzo Jannacci, che per lui ha sempre rappresentato un punto di riferimento. Questa, infatti, è una delle ragioni per le quali ha scelto di omaggiarlo: "Sono convinto che Jannacci andrebbe collocato nel Pantheon dei grandi cantautori, accanto a Dalla e a De André. Questo è uno dei motivi per cui ho pensato di dedicargli uno spettacolo". Non l'ha mai conosciuto, ma è comunque stato fondamentale per la sua formazione: "È stato un compagno di classe di mio padre. Abbiamo sempre avuto i suoi dischi. E anche se non ci siamo mai incrociati, è sempre stato uno di casa".

La lotta a sostegno dell'autismo

Per la prima volta, Elio ha parlato anche della sua famiglia e, in particolare, del figlio affetto da autismo, Dante, fratello gemello di Ulisse. I due sono nati nel 2009 e oggi hanno quasi 13 anni. La diagnosi è arrivata proprio grazie al confronto reciproco per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo:

Leggi anche La storia vera di Tutto il mio folle amore: Willi e Vincent sono Franco e Andrea Antonello

Ci dicevano che bisognava aspettare i 3 anni. Ma già a un anno i segnali possono essere tanti. […] Anche ora che Dante ha 12 anni, dobbiamo noi da casa guidare gli insegnanti di sostegno. Esiste una terapia comportamentale che aiuta ragazzi e ragazze autistici a essere inclusi e costruirsi le armi per vivere una vita autonoma e indipendente. Ma nelle scuole non ci sono le competenze.

Come ha raccontato a Il Corriere della Sera, Elio è convinto che in Italia ci sia ancora tanta strada da fare, per questo ha scelto di mettere la sua faccia a sostegno delle famiglie che, come lui, hanno figli autistici: